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Teknoloji

Üniversite öğrencileri yaptı: Kargo taşıyan insansız hava aracı KORAL

13:00 - 9/09/2024 الإثنين
AA
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Adana'da üniversite öğrencileri, kargo taşımacılığında kullanılması için geliştirip ilk test uçuşunu tamamladıkları "KORAL" adlı insansız hava aracı (İHA) ile finalde yarışacakları TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor.

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Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerinden oluşan KAAN Teknoloji Kulübü, operasyon bölgelerine kargo taşıyabilecek İHA tasarlamak için 10 ay önce çalışmalara başladı.

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Otonom uçuş özelliğine sahip aracın geliştirme sürecini tamamlayan kulüp, nisanda üniversite kampüsünde prototipin test uçuşunu gerçekleştirdi.

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Öğrencilerin ilk etapta 2 kilogram taşıma kapasitesiyle tasarladığı İHA'sı, 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında 19-23 Eylül'de Kahramanmaraş Türkoğlu Lojistik Merkezi'nde gerçekleştirilecek Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda finale kaldı.

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Yarışmada "KORAL" ile görev uçuşu gerçekleştirecek kulüp üyeleri, birinci olup Adana'da yapılacak törende ödüllerini almak istiyor.

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"Kendimizi Adana'nın havacılık takımı olarak nitelendiriyoruz"


Proje koordinatörü Görkem Kemal Ermurat, operasyon bölgelerine askeri mühimmat ve benzeri ekipmanların taşınmasını hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

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İHA'nın tasarım ve yazılımının kendilerine ait olduğunu dile getiren Ermurat, şöyle konuştu:


"Aracımız 4 motoruyla havada sabit kalıyor, tek motoruyla da yatay hareketini gerçekleştiriyor. Altındaki kargo mekanizması da tam otonom çalışıyor. İHA istenilen konuma geldikten sonra kargo mekanizması asansör sistemiyle aşağı sarkıtılıyor. Kişi kargoyu teslim aldıktan sonra mekanizma tekrar yukarı çekiliyor."

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Ermurat, Adana'nın TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak olmasından heyecan duyduklarını ifade ederek, "Kendimizi Adana'nın havacılık takımı olarak nitelendiriyoruz. Hedefimiz yarışmada birinci olabilmek." dedi.

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Ekibin tasarım ve imalat sorumlusu Halil Öztürk de projenin gelişime açık olduğunu vurguladı.

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Öztürk, "KORAL"ın dayanıklı olması için ağırlıklı olarak kompozit malzemeler kullandıklarını belirterek, şunları kaydetti:


"İHA'yı üretmeden önce tasarım parametrelerini belirliyor, 2 ve 3 boyutlu çizimlerini gerçekleştiriyoruz. Çizimlerin ardından üretim başlıyor. Burada su jeti (kesme aracı) ve lazer CNC makinelerini kullanarak iç kaburgalarının ek sistemini oluşturuyoruz. Kompozit kullanmamız bize dayanıklılık ve performans sağlıyor. Çalışmalarımızı uyum içerisinde, aile ortamında sürdürüyoruz. Bunu bir iş kapısı, fırsat olarak görüyoruz. TEKNOFEST'in Adana'da yapılacak olması heyecanımızı artırıyor ve bizleri bu alanda daha da iyi çalışmaya sevk ediyor."

#KORAL
#Adana
#TEKNOFEST
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