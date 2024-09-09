Üniversite öğrencileri yaptı: Kargo taşıyan insansız hava aracı KORAL

Öztürk, "KORAL"ın dayanıklı olması için ağırlıklı olarak kompozit malzemeler kullandıklarını belirterek, şunları kaydetti:





"İHA'yı üretmeden önce tasarım parametrelerini belirliyor, 2 ve 3 boyutlu çizimlerini gerçekleştiriyoruz. Çizimlerin ardından üretim başlıyor. Burada su jeti (kesme aracı) ve lazer CNC makinelerini kullanarak iç kaburgalarının ek sistemini oluşturuyoruz. Kompozit kullanmamız bize dayanıklılık ve performans sağlıyor. Çalışmalarımızı uyum içerisinde, aile ortamında sürdürüyoruz. Bunu bir iş kapısı, fırsat olarak görüyoruz. TEKNOFEST'in Adana'da yapılacak olması heyecanımızı artırıyor ve bizleri bu alanda daha da iyi çalışmaya sevk ediyor."