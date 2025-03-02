Xiaomi 15 Ultra Türkiye satış fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu

Xiaomi'nin en son çıkan amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra'nın Türkiye satış fiyatı ve teknik özellikleri netleşti. Yeni akıllı cihazın hem görsel hem de özellik olarak en dikkat çeken tarafı ise 200 megapiksel çözünürlükteki kamerası oldu. Ayrıca 12 ve 16 GB Ram seçenekleri de bulunan yeni Xiaomi 15 Ultra, 6000 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. İşte Xiaomi 15 Ultra Türkiye satış fiyatı ve özellikleri.

1 /4 Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni akıllı telefonu Xiaomi 15 Ultra'yı tanıttı. Yapay zeka destekli, 200 Megapiksel kamerasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yeni model Snapdragon® 8 Elite Mobil Platformunu kullanıyor. İşte Xiaomi 15 Ultra'nın Türkiye satış fiyatı ve teknik özellikleri.

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Xiaomi 15 Ultra Türkiye satış fiyatı ne kadar? Teknik özellikleri neler?

Xiaomi'nin resmi internet sitesinde (www.mi.com.tr) yer alan bilgilere göre,

Xiaomi 15 Ultra 16 GB+512 GB Türkiye başlangıç satış fiyatı: 79.999 TL

Kamera Sistemi: Xiaomi 15 Ultra, Leica iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil dörtlü kamera sistemi sunmaktadır:

3 /4 Ana Kamera: 50 MP çözünürlüğünde, 1 inç sensör boyutuna sahip Leica 23 mm lens Ultra Telefoto Kamera: 200 MP çözünürlüğünde, 100 mm odak uzaklığına sahip Leica lens. Hareketli Telefoto Kamera: 50 MP çözünürlüğünde, 70 mm odak uzaklığına sahip Leica lens. Ultra Geniş Açı Kamera: 50 MP çözünürlüğünde, 14 mm odak uzaklığına sahip Leica lens. Bu kamera sistemi, düşük ışık koşullarında bile yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilme yeteneğiyle öne çıkmaktadır.

Ekran ve Tasarım: Cihaz, 6.73 inç boyutunda, 3200 nit parlaklığa ulaşabilen ve 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED ekranla donatılmıştır. Ayrıca, dört tarafı kavisli çerçeve tasarımı ve yüksek mukavemetli alüminyum çerçevesiyle hem estetik hem de dayanıklılık sunmaktadır.



