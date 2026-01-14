Yapay zeka robotlar fiziksel dünyaya adım atıyor





Ülkenin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Unitree Robotics tarafından geliştirilen H Serisi ve G1 robotları, sosyal medya platformlarında bale ve dövüş sporları gösterileriyle hareket kabiliyetleri ve yetenekleriyle ortaya koyuyor. G1 modeli şu anda Çin'deki pek çok fabrikada parça sıralama görevlerinde aktif olarak kullanılıyor.





Unitree Robotics dışında UBTECH ve XPeng gibi firmalar da geliştirdikleri insansı robotlarla Çin'i sektörde öne çıkan ülkelerden biri haline getiriyor.