Fransa - Polonya Maç Kadrosu

Dünya Kupası’nda futbol şöleni devam ediyor. Son 16 turunda Fransa ve Polonya karşı karşıya geliyor. Fransa-Polonya maçı öncesi detaylar haberimizde.
Fransa - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta?
Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadelede Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela Saez düdük çalacak.
Fransa - Polonya maçı hangi kanalda?
Fransa - Polonya maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.
Fransa-Polonya muhtemel 11'ler:
Fransa maç kadrosu:
- Lloris,
- Kounde,
- Varane,
- Upamecano,
- Hernandez,
- Tchouameni,
- Rabiotü,
- Dembele,
- Griezmann,
- Mbappe,
- Giroud
Polonya maç kadrosu:
- Szczesny,
- Cash,
- Glik,
- Kiwior,
- Bereszynski,
- Frankowski,
- Bielik,
- Krychowiak,
- Zielinski,
- Swiderski,
- Lewandowski
Fransa - Polonya maçını kazanan takıp kiminle eşleşecek?
- Fransa ile Polonya arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde İngiltere-Senegal karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.
Fransa - Polonya maçı istatistikleri
Dünya Kupası'nda Avustralya, Tunus ve Danimarka ile birlikte D Grubu'nda yer alan Fransa, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 6 puan topladı. Fransa, aynı puana sahip Avustralya'nın averajla önünde grup aşamasını lider tamamladı.
Polonya ise Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile C Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 4 puan topladı ve aynı puana sahip Meksika'yı averajla geride bırakarak adını son 16 turuna yazdırdı.