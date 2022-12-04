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Fransa - Polonya Maç Kadrosu

Fransa - Polonya maçı için nefesler tutuldu. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turu maçında ABD'yi 3-1 yendi. Arjantin, Avustralya'yı 2-1 mağlup etti etti. Böylelikle Hollanda ve Arjantin, adını çeyrek finale yazdıran ülkeler oldu. Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fransa ile Polonya karşı karşıya gelecek. Peki Fransa - Polonya maçı ne zaman? Maç saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Fransa - Polonya muhtemel ilk 11’leri ve maç kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa-Polonya Dünya Kupası Son 16 Turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa - Polonya muhtemel ilk 11’leri
Fransa-Polonya muhtemel 11'ler

Dünya Kupası’nda futbol şöleni devam ediyor. Son 16 turunda Fransa ve Polonya karşı karşıya geliyor. Fransa-Polonya maçı öncesi detaylar haberimizde.

Fransa - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta?

Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadelede Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela Saez düdük çalacak.

Fransa - Polonya maçı hangi kanalda?

Fransa - Polonya maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Fransa-Polonya muhtemel 11'ler:

Fransa maç kadrosu:

  1. Lloris,
  2. Kounde,
  3. Varane,
  4. Upamecano,
  5. Hernandez,
  6. Tchouameni,
  7. Rabiotü,
  8. Dembele,
  9. Griezmann,
  10. Mbappe,
  11. Giroud

Polonya maç kadrosu:

  1. Szczesny,
  2. Cash,
  3. Glik,
  4. Kiwior,
  5. Bereszynski,
  6. Frankowski,
  7. Bielik,
  8. Krychowiak,
  9. Zielinski,
  10. Swiderski,
  11. Lewandowski

Fransa - Polonya maçını kazanan takıp kiminle eşleşecek?

  • Fransa ile Polonya arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde İngiltere-Senegal karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Fransa - Polonya maçı istatistikleri

Dünya Kupası'nda Avustralya, Tunus ve Danimarka ile birlikte D Grubu'nda yer alan Fransa, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 6 puan topladı. Fransa, aynı puana sahip Avustralya'nın averajla önünde grup aşamasını lider tamamladı.

Polonya ise Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile C Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 4 puan topladı ve aynı puana sahip Meksika'yı averajla geride bırakarak adını son 16 turuna yazdırdı.

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