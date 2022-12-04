Fransa - Polonya Maç Kadrosu Fransa - Polonya maçı için nefesler tutuldu. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turu maçında ABD'yi 3-1 yendi. Arjantin, Avustralya'yı 2-1 mağlup etti etti. Böylelikle Hollanda ve Arjantin, adını çeyrek finale yazdıran ülkeler oldu. Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fransa ile Polonya karşı karşıya gelecek. Peki Fransa - Polonya maçı ne zaman? Maç saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Fransa - Polonya muhtemel ilk 11’leri ve maç kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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