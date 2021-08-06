Galatasaray: 1 - St. Johnstone: 1 (Maç sonucu)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni (İsviçre)

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt (Dk. 46 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Aytaç Kara (Dk. 57 Berk Balaban), Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu (Dk. 86 Sekidika), Babel (Dk. 46 Arda Turan), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Diagne)

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney (Dk. 88 Brown), McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine (Dk. 88 Booth), O'Halloran (Dk. 76 Hendry), Kane (Dk. 62 May)

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Goller: Dk. 58 Kerr (Penaltıdan) (St. Johnstone), Dk. 60 Boey (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 55 Muslera (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 31 Kane, Dk. 51 Kerr, Dk. 79 Devine (St. Johnstone), Dk. 49 Taylan Antalyalı, Dk. 80 Marcao, Dk. 90 2 Arda Turan (Galatasaray)

Galatasaray: 1 - St. Johnstone: 1





Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarı

3. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Aytaç Kara'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Mustafa Muhammed önüne indirdi, yakın mesafeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

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8. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Aytaç Kara'nın sol kanattan yaptığı ortayı kontrol eden Mustafa Muhammed, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını gönderdi. Kerem müsait pozisyonda şutunu çekti, top yan direkten döndü. Dönen topa Mustafa Muhammed vurdu, kaleci Clark golü engelledi. Maçın hakemi, Mustafa Muhammed'in şutundan önce ofsayt bayrağını kaldırdı.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

AA Galatasaray - St. Johnstone maçı

İkinci yarı

55. dakikada Aytaç Kara'nın hatalı geri pasında, Kane topu kaptı. Ceza sahasında kaleci Muslera ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Scharer, penaltı kararı verdi ve Muslera'ya kırmızı kartını gösterdi. 58'inci dakikada penaltıyı kullanan Kerr, kaleci Berk'in sağından topu ağlara yolladı: 0-1

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60. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Boey, ceza sahasına girdi. Boey'in sağ çaprazdan yerden şutunda, top köşeden ağlarla buluştu: 1-1

68. dakikada konuk ekip ikinci golüne yaklaştı. Rakibin uzun attığı topu kontrol etmek için ceza sahası dışına çıkan Berk Balaban, meşin yuvarlak auta çıksın diye beklerken, May topu kaptı. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği topu Marcao çizgi üzerinde göğsüyle kontrol etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

87. dakikada Galatasaray, sol taraftan kazandığı köşe atışını Ömer Bayram ile kullandı. Ceza yayı önüne gelen topa Luyindama kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Clark son anda kornere çeldi.

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Mücadele 1-1 tamamlandı.

AA Galatasaray - St. Johnstone maçı

SPOR Galatasaray Avrupa'da yine kazanamadı: Muslera rövanş maçında yok

Galatasaray, tur şansını İskoçya'ya bıraktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede konuk ekip, 58. dakikada penaltıdan Kerr'in golüyle öne geçti. Galatasaray, 60. dakikada Boey'in golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera, 55. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu karşılaşmanın rövanşı 12 Ağustos'ta İskoçya'nın Perth şehrinde oynanacak.

Boey ilk golünü attı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta ilk golünü attı.

Boey, karşılaşmanın 60. dakikasında takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü atmayı başardı.

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Bu gol, 20 yaşındaki oyuncunun profesyonel kariyerindeki ilk golü oldu.

Berk Balaban, Galatasaray ile ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın 21 yaşındaki kalecisi Berk Balaban, sarı-kırmızılı formayı ilk kez St. Johnstone maçında giydi.

Muslera'nın 55. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından Aytaç Kara'nın yerine oyuna dahil olan Berk, kalan dakikalarda sarı-kırmızılı takımın kalesini korudu.