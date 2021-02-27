Galatasaray Erzurumspor ÖZET izle: GS BBE maç özeti

Galatasaray Erzurumspor özet izle. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 26'ncı haftasında deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Alanya deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan kadro, BB Erzurumspor karşısında da sarı kırmızılı takım adına galibiyet aradı. Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekibin Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ettiği müsabakada 300. Süper Lig maçına çıktı.

Galatasaray Erzurumspor maç özet linki haberimizde.

GALATASARAY ERZURUM ÖZET

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GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Galatasaray sahaya; Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Mohamed ilk 11'i ile çıktı.

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GALATASARAY ERZURUM ÖZET İZLE

FALCAO VE FEGHOULI KADRODA

Galatasaray'ın 2 Ocak'ta oynadığı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlık geçiren Radamel Falcao ile 24 Ocak'taki Yeni Malatyaspor müsabakasında sakatlanan Sofiane Feghouli, tedavi süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte uzun sürenin ardından geniş kadroda yer aldı. İki yıldız oyuncu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

MUSLERA, SÜPER LİG'DE TARİHE GEÇTİ

Fernando Muslera, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig’de en çok maça çıkan futbolcu olarak kayda geçti. Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı futbolcular Gökçek Vederson (335), Melih Gökçek Tita (328), Mert Meriç (307) ve Fernando Muslera (300) olarak sıralandı. Nando, 36 maçta daha forma giymesi durumunda Süper Lig’in en çok forma giyen yabancı statüsündeki futbolcu olacak.

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URUGUAYLI YILDIZA FATİH TERİM'İN ELİNDEN PLAKET

Galatasaray'ın takım kaptanı Fernando Muslera, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giymesiyle birlikte sarı kırmızılı takımla 300'üncü lig maçına çıkma başarısı gösterdi. Bu maçla birlikte Süper Lig’de tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı statüsündeki oyuncu olma unvanını elde eden Fernando Muslera'ya müsabaka öncesinde teknik direktör Fatih Terim plaket takdim etti. Plaket takdimi sırasında stat ekranlarında Muslera'nın eski görüntüleri yayınlandı.

Muslera ayrıca, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig'de en çok maça çıkan futbolcu olarak kayda geçti.

Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı futbolcular Gökçek Vederson (335), Melih Gökçek (Tita) (328), Mert Meriç (Misko Mirkovic) (307) ve Fernando Muslera (300) olarak sıralandı. Uruguaylı kaleci, 36 maçta daha forma giymesi durumunda Süper Lig'in en çok forma giyen yabancı statüsündeki futbolcusu olacak.

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Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve bu sezonun 20. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçıyla formasına kavuşan Muslera, üst üste 10 sezon aynı takım formasıyla Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı oyuncu unvanını almıştı.

En çok kupa kazanan yabancı futbolcu

Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 5 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 14 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Bu rekorun önceki sahibi, sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu, Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazanmıştı.

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299 maçın 111'inde kalesini gole kapattı

Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 299 lig maçında 294 gol yedi.

Süper Lig maçlarının 111'inde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli kaleci, 188'inde ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.

Muslera, Süper Lig kariyerinde bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü.

Uruguaylı file bekçisine, Galatasaray'da görev yaptığı bu maçlarda iki kez kırmızı, 26 kez de sarı kart gösterildi.

Taffarel ve Mondragon'un rekorunu kırdı

Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı.

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Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU