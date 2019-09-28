Galatasaray Fenerbahçe (GS FB) maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 390. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

GALATASARAY FENERBAHÇE (GS FB) MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

İki ekibin karşı karşıya geleceği derbi 28 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak. TSİ 20.00’de başlayacak olan maç Bein Sports üzerinden canlı izlenebilecek.

DERBİNİN HAKEMİ KİM?

Ligde altıncı haftadaki kritik mücadelede düdük çalacak hakem geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Açıklamada şimdiye kadar birçok müsabakada görev alan Cüneyt Çakır’ın 2019-2020 sezonundaki zorlu mücadeleyi yöneteceği bilgisi paylaşılmıştı.

DERBİDE HAVA 19 DERECE

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hava sıcaklığı 19 derece olacak.

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını paylaşırken, hava da güzel olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saati Türk Telekom Stadyumu’nda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 19 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nemin oranının ise yüzde 73 olacağı belirtildi.