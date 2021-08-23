Galatasaray Hatayspor maçın özeti | Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray Hatayspor mücadelesi sona erdi. Saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetti. Fatih Terim bu maçta savunmada performansı merakla beklenen yeni transfer Victor Nelsson'a şans verdi. Karşılaşma 2-1 sona erdi.

ÖZGÜN Galatasaray - Hatayspor maçında golleri kim attı? Galatasaray - Hatayspor maçı gol izle

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

GALATASARAY- HATAYSPOR: 2-1

Maçtan dakikalar...

İstanbul şehrinin ev sahipliği yaptığı maçta Göçek,Hüseyin son düdüğü çaldı ve maçın 2-1 bittiğini ilan etti.

90'

+5

Göçek,Hüseyin Hatayspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

90'

+4

Göçek,Hüseyin autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

90'

+4

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Mehdi Boudjemaa ancak isabet yok.

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90'

+2

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Atatürk Olimpiyat Stadyumu Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

90'

+2

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Tedavi görüp bir süre kenarda bekleyen Victor Nelsson tekrar oyunda.

90'

+2

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Hatayspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

90'

+1

2. Devre sonuna 5 eklendi.

90'

Galatasaray takımında sakatlık geçiren oyuncu Victor Nelsson.

90'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

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88'

Goldeki asistin sahibi Ömer Bayram.

88'

2:1

Gol! Galatasaray öne geçiyor. Christian Luyindama yaptığı kafa vuruşuyla kaleyi buluyor ve skoru 2-1 yapıyor.

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88'

Oyuncu değişikliği! Atatürk Olimpiyat Stadyumu stadında oynanan maçta Hatayspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Sadık Baş, sahayı terk eden oyuncu Saba Lobzhanidze.

87'

Frikik! Atatürk Olimpiyat Stadyumu Stadı'nda hakemin düdüğü tehlikeli bölgeden kullanılacak frikik için çalıyor. Ev sahibi takım için önemli bir gol şansı.

87'

Oyuncu değişikliği! Fatih Terim oyuncu değişikliğine gidiyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Barış Alper Yılmaz, çıkan oyuncu Sofiane Feghouli.

86'

Galatasaray rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışı kullanacak.

86'

Taç. Kullanacak takım Galatasaray. Hatayspor yarı sahasında gol için yüklenen Ev sahibi takım taç atışını kullanacak.

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86'

Galatasaray takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Emre Akbaba.

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86'

Galatasaray hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Mbaye Diagne. Top savunmadan dönüyor.

85'

Galatasaray rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

84'

Atatürk Olimpiyat Stadyumu stadında, Galatasaray takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

84'

Sarı kart! Simon Falette maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

84'

Hakem Göçek,Hüseyin Galatasaray hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

83'

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Stadı'nda dördüncü hakemin bayrağı havada. Ofsaytta kalan takım Galatasaray.

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83'

Korner kazanan takım Galatasaray. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Ömer Bayram.

82'

Ev sahibi takım Hatayspor ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Galatasaray.

81'

Göçek,Hüseyin Galatasaray için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Hatayspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

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81'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

81'

Galatasaray kendi yarı sahasında taç kullanacak.

79'

Serbest vuruş! Hatayspor Galatasaray kalesine yakın yerden frikik kullanacak.

79'

Fernando Muslera hafif bir sakatlıktan sonra tekrar sahada.

78'

Galatasaray takımında Fernando Muslera sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.

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77'

Galatasaray oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Mostafa Mohamed, çıkan oyuncu Muhammed Kerem Aktürkoğlu.

77'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Hatayspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

75'

Oyuncu değişikliği! Hatayspor takımında giren oyuncu Ayoub El Kaabi, çıkan oyuncu Mame Diouf.

75'

Galatasaray kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

74'

Taç Galatasaray takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

73'

Galatasaray kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

73'

Galatasaray takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Emre Akbaba.

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72'

Korner kazanan takım Galatasaray. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Emre Akbaba.

71'

Hatayspor hücumunda kafa vuruşu ile golü arayan oyuncu Mame Diouf. Top kaleyi tutuyor ancak golle sonuçlanmıyor.

70'

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Hatayspor.

69'

Maçın hakemi Göçek,Hüseyin, Galatasaray takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

67'

Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

67'

Oyuncu değişikliği. Berkan Kutlu sahadan çıkan oyuncu, Ryan Babel maça dahil olan oyuncu.

67'

Oyuncu değişikliği! Galatasaray için oyuncu değişikliği. Alexandru Cicaldau çıkan oyuncu, Emre Akbaba giren oyuncu.

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66'

Oyuncu değişikliği! Atatürk Olimpiyat Stadyumu stadında oynanan maçta Galatasaray oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Ömer Bayram, sahayı terk eden oyuncu Patrick Van Aanholt.

65'

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

65'

Hatayspor savunması Galatasaray takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Berkan Kutlu.

65'

Atatürk Olimpiyat Stadyumu stadında, Galatasaray takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

63'

Rakip yarı sahada gol arayan Galatasaray şimdi taç atışı kullanacak.

63'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

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62'

Hatayspor takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Munir tekrar sahadaki yerini aldı.

61'

Hatayspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Dylan Saint-Louis, giren oyuncu Mohammed Kamara.

61'

Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Munir (Hatayspor).

60'

Göçek,Hüseyin Hatayspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

60'

Atatürk Olimpiyat Stadyumu stadında, Alexandru Cicaldau sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

60'

Gole yaklaşan takım Galatasaray oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Mbaye Diagne. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

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58'

Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Galatasaray.

58'

Atatürk Olimpiyat Stadyumu stadında, Alexandru Cicaldau sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

58'

Galatasaray takımının Berkan Kutlu ile kaleye çektiği şut, Hatayspor savunmasından dönüyor.

57'

Hatayspor için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Saba Lobzhanidze.

56'

Taç Hatayspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

56'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

53'

Frikik! Atatürk Olimpiyat Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Hatayspor.

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53'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Hatayspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

52'

Hatayspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Galatasaray.

51'

Dylan Saint-Louis şut! Top Galatasaray defansından dönüyor.

50'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

50'

Galatasaray takımında Muhammed Kerem Aktürkoğlu çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

50'

Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Galatasaray.

49'

Göçek,Hüseyin Galatasaray için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Hatayspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

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48'

Rakip yarı sahada gol arayan Galatasaray şimdi taç atışı kullanacak.

48'

Top auta çıkıyor. Hatayspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

47'

Hatayspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Galatasaray.

47'

Hatayspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

47'

Hatayspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

46'

Göçek,Hüseyin taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Hatayspor.

46'

Hatayspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

46'

Oyuncu değişikliği! Hatayspor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Noss , çıkan oyuncu Emre Colak.

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46'

Hatayspor takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Onur Ergün, çıkan oyuncu Ruben Ribeiro.

Ve ikinci yarı başladı.

Ve Göçek,Hüseyin Atatürk Olimpiyat Stadyumu Stadı'nda ilk yarının bitiş düdüğünü çalıyor.

45'

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+4

Göçek,Hüseyin autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

45'

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+4

Hatayspor rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışı kullanacak.

45'

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+3

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

45'

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+3

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

45'

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+2

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Atatürk Olimpiyat Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Hatayspor.

45'

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+2

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Christian Luyindama yaptığı kafa vuruşunda isabet bulamıyor.

45'

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+2

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Atatürk Olimpiyat Stadyumu stadında, Galatasaray takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

45'

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+1

Maçın hakemi Göçek,Hüseyin, Galatasaray takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

45'

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4.Hakem 1. Devre sonuna 4 dakika ekleneceğini gösteren tabelayı kaldırdı.

45'

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Aut atışını kullanacak takımHatayspor.

45'

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Galatasaray takımında Sofiane Feghouli kafa vuruşu ile topu ağlara göndermeye çalıştı ancak isabetli bir vuruş olmadı.

45'

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Korner kazanan takım Galatasaray. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Alexandru Cicaldau.

44'

Galatasaray takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Alexandru Cicaldau.

43'

Kamil Çörekçi kafa vuruşunu yapan oyuncu ancak Hatayspor bu kafa vuruşundan sonuç alamıyor.

43'

Kamil Çörekçi kafa vuruşunu yapan oyuncu ancak Hatayspor bu kafa vuruşundan sonuç alamıyor.

43'

Hatayspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Emre Colak.

42'

Hatayspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

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41'

Top auta çıkıyor. Hatayspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

41'

İsabetsiz bir kafa vuruşu! Rakip kalede şansını deneyen oyuncu Victor Nelsson ancak yaptığı kafa vuruşu kaleyi bulmuyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu Stadı'nda Galatasaray takımının skoru değiştirme girişimi sonuç vermedi.

40'

Maçın hakemi Göçek,Hüseyin, Galatasaray takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

39'

Galatasaray kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

38'

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

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38'

Hakem Göçek,Hüseyin düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Galatasaray kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

38'

Hatayspor takımında bir süre saha kenarında tedavi gören Fatih Kurucuk tekrar sahada.

38'

Galatasaray kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Hatayspor.

37'

Oyun durdu. Sağlık görevlileri, sakatlanan Fatih Kurucuk için sahada.

36'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

35'

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Aut atışını kullanacak takımHatayspor.

34'

Taç Hatayspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

34'

Göçek,Hüseyin taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Hatayspor.

33'

Serbest vuruş! Göçek,Hüseyin Hatayspor yarı alanında hücumda olan Galatasaray lehine faul çalıyor.

32'

Galatasaray Hatayspor yarı sahasında faul kazanıyor.

30'

1:1

Gol! Sofiane Feghouli durumu 1-1 yapan golü kaydetti!

29'

Hatayspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

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28'

Korner kazanan takım Galatasaray. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Patrick Van Aanholt.

27'

Atatürk Olimpiyat Stadyumu stadında tedavi için saha kenarına gelen Dylan Saint-Louis, şimdi tekrar sahada.

27'

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı Deplasman Takımı için kalkıyor. Saba Lobzhanidze ofsaytta kalan oyuncu.

26'

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Atatürk Olimpiyat Stadyumu Stadı'ında oyun durdu. Dylan Saint-Louis geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.

26'

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Göçek,Hüseyin Hatayspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

26'

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Tedavi için bir süre saha kenarında kalan Ruben Ribeiro, tekrar maça dahil oldu.

25'

Göçek,Hüseyin sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Ruben Ribeiro

23'

Sarı kart! Ruben Ribeiro sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

23'

Frikik! Atatürk Olimpiyat Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Galatasaray.

22'

Ev sahibi takım Hatayspor ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Galatasaray.

21'

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Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

21'

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Az önce sakatlık nedeniyle saha kenarına alınan Mehdi Boudjemaa tekrar sahada.

19'

Mehdi Boudjemaa yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

19'

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Hatayspor.

18'

Göçek,Hüseyin autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

18'

Berkan Kutlu şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.

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17'

Atatürk Olimpiyat Stadyumu stadında, Galatasaray takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

16'

Galatasaray kendi yarı sahasında taç kullanacak.

16'

Taç. Kullanacak takım Hatayspor. Galatasaray yarı sahasında gol için yüklenen Deplasman Takımı taç atışını kullanacak.

14'

Hakem Göçek,Hüseyin düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Galatasaray kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

14'

Göçek,Hüseyin Hatayspor yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Galatasaray atışı kullanacak taraf.

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13'

Galatasaray rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

13'

Sacha Boey kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

11'

Göçek,Hüseyin taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Hatayspor.

11'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

10'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

9'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Galatasaray atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

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9'

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

8'

Taç Galatasaray takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

8'

Rakip yarı sahada gol arayan Hatayspor şimdi taç atışı kullanacak.

5'

Atatürk Olimpiyat Stadyumu stadında, Patrick Van Aanholt sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

3'

Kamil Çörekçi asisti yapan oyuncu.

3'

0:1

Gol! Hatayspor takımı öne geçti. Golü atan oyuncu Saba Lobzhanidze. 0-1.

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3'

Galatasaray kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

3'

Serbest vuruş! Göçek,Hüseyin Galatasaray yarı alanında hücumda olan Hatayspor lehine faul çalıyor.

2'

Maçın hakemi, sarı kartını Christian Luyindama için kullandı.

2'

Hatayspor Galatasaray yarı sahasında faul kazanıyor.

1'

Hakem Göçek,Hüseyin Galatasaray hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

1'

Göçek,Hüseyin Galatasaray için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Hatayspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

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Omer Erdogan sahaya süreceği kadroyu açıkladı.

1'

Hakem son kontrollerini yaptı ve maçı başlattı.

Galatasaray son 4 maçta yenilmedi.

Galatasaray kendi sahasında Hatayspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

Hatayspor son 7 deplasman maçında hiç kazanmadı.