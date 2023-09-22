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Galatasaray’ın Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

‘Galatasaray’ın Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?’ sorusu temsilcimiz Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk maçını tamamlamasının ardından sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi A grubunda 20 Eylül Çarşamba günü evinde Kopanhag’ı konuk eden Galatasaray zorlu karşılaşmadan 2-2’lik skorla ayrıldı. Bayern Münih ve Manchester United gibi dev rakiplerin olduğu grubun 2. maçı Galatasaray ve Manchester United arasında olacak. Peki, Galatasaray’ın Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? İşte sorunun cevabı.

11:02 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray’ın Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray’ın Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray grup aşamasında ilk maçını Danimarka temsilcisi Kopenhag’a karşı oynadı. Bu maçtan 2-2’lik skorla ayrılan sarı-kırmızılılar ilk puanını elde etti. Futbolseverler UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 2. maç olan Galatasaray - Manchester United maçına odaklandı. Manchester United, Bayern Münih’e karşı 4-3’lük skorla ilk mağlubiyetini alarak grupta son sırada yer aldı. Peki, Galatasaray’ın Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

GALATASARAY’IN MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

GALATASARAY’IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

20 EYLÜL ÇARŞAMBA

Galatasaray - Kopenhag

3 EKİM ÇARŞAMBA

Manchester United - Galatasaray

24 EKİM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Bayern Münih

8 KASIM ÇARŞAMBA

Bayern Münih- Galatasaray

29 KASIM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Manchester United

12 ARALIK ÇARŞAMBA

Kopenhag - Galatasaray









#Galatasaray
#Manchester United
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#A Grubu
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