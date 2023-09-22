Galatasaray’ın Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray grup aşamasında ilk maçını Danimarka temsilcisi Kopenhag’a karşı oynadı. Bu maçtan 2-2’lik skorla ayrılan sarı-kırmızılılar ilk puanını elde etti. Futbolseverler UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 2. maç olan Galatasaray - Manchester United maçına odaklandı. Manchester United, Bayern Münih’e karşı 4-3’lük skorla ilk mağlubiyetini alarak grupta son sırada yer aldı. Peki, Galatasaray’ın Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
GALATASARAY’IN MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak.
GALATASARAY’IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Galatasaray - Kopenhag
Manchester United - Galatasaray
Galatasaray - Bayern Münih
Bayern Münih- Galatasaray
Galatasaray - Manchester United
Kopenhag - Galatasaray