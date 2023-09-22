Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç oldu?
‘Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?’ sorusu temsilcilerimizin dün akşam oynadığı maçlar sonrasında sorgulanıyor. Namağlup bir şekilde Avrupa’da yoluna devam eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş grup maçlarında ilk maçlarını tamamlandı. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray Kopenhag karşısında beraberlik aldı. Beşiktaş dün akşam Konferans Ligi’nde Clup Brugge deplasmanından 1-1’lik skorla döndü. Fenerbahçe İse Konferans Ligi’nde FC Nordsjaelland’ı 3-1 mağlup etti. Peki, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? İşte detaylar.
TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ OLDU?
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 33.85 puan ile 9. sırada yer alıyor.
UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI
1- İngiltere: 89.803
2- İspanya: 76.864
3- İtalya: 72.426
4- Almanya: 70.338
5- Hollanda: 55.500
6- Fransa: 53.164
7- Portekiz: 48.649
8- Belçika: 38.400
10- İskoçya: 31.650
11- Avusturya: 30.400
12- İsviçre: 29.775
13- Sırbistan: 27.375
14- Danimarka: 27.200
15- Norveç: 26.625