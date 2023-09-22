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Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı güncel sıralaması dün akşam oynanan Konferans Ligi maçlarının ardından araştırılıyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa’da gruplarda ilk maçlarını tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray Kopenhag ile 1-1 beraber kaldı. UEFA Konferans Ligi’nde ise Fenerbahçe, FC Nordsjaelland’ı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş, Club Brugge deplasmanından 1 puan çıkardı. Peki, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç oldu? İşte detaylar.

10:29 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç oldu?

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç oldu?

‘Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?’ sorusu temsilcilerimizin dün akşam oynadığı maçlar sonrasında sorgulanıyor. Namağlup bir şekilde Avrupa’da yoluna devam eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş grup maçlarında ilk maçlarını tamamlandı. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray Kopenhag karşısında beraberlik aldı. Beşiktaş dün akşam Konferans Ligi’nde Clup Brugge deplasmanından 1-1’lik skorla döndü. Fenerbahçe İse Konferans Ligi’nde FC Nordsjaelland’ı 3-1 mağlup etti. Peki, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? İşte detaylar.

TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ OLDU?

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 33.85 puan ile 9. sırada yer alıyor.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI

1- İngiltere: 89.803

2- İspanya: 76.864

3- İtalya: 72.426

4- Almanya: 70.338

5- Hollanda: 55.500

6- Fransa: 53.164

7- Portekiz: 48.649

8- Belçika: 38.400

9- TÜRKİYE: 33.850

10- İskoçya: 31.650

11- Avusturya: 30.400

12- İsviçre: 29.775

13- Sırbistan: 27.375

14- Danimarka: 27.200

15- Norveç: 26.625



#UEFA
#ülke puanı sıralaması
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
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