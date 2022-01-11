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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent kimdir, nereli, kaç yaşında?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılması sonrasında Galatasaray'ın yeni teknik direktörü gündeme geldi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, yaptığı basın toplantısında yeni teknik direktörün Domenec Torrent olacağını son dakika olarak açıkladı. Yaşanan gelişmenin ardından Galatasaray yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilgili detaylar merak kazandı. Domenec Torrent kimdir, kaç yaşındadır? Domenec Torrent nerelidir, hangi takımlarda bulundu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın yeni teknik direktörü Domenec Torrent kimdir, nereli, kaç yaşında?
domanec torrent

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasından sonra takımın başına kimin geçeceğini duyurdu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştıklarını resmen açıkladı.

DOMENEC TORRENT KİMDİR?

1962 doğumlu Torrent, Katalan kulüpleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta Futbol oynadıktan sonra 27 yaşında kramponlarını asıp antrenörlüğe başladı.

CF Palafrugell, Palamos CF ve Girona FC kulüplerinde teknik direktörlük yapan Domenec Torrent, 2007'de Barcelona B takımında Pep Guardiola'nın yardımcısı oldu. Barcelona'nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı o muhteşem döneminde de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City zamanlarında da teknik kadronun ayrılmaz parçalarından biri oldu.

2018 yılında Guardiola'nın ekibinden ayrılan Torrent, Manchester City'nin sahibi City Group'un bünyesinde yer alan ABD takımı New York City'nin başına geçti. Burada geçirdiği bir sezonun ardından bir yıl takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam Temmuz 2020'de bu kez şansını Brezilya ekibi Flamengo'da denedi.

Burada da umduğunu bulamayan Torrent 4 ay sonunda görevinden ayrıldı. 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, Kasım 2020'den bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor.

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