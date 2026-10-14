Sosyal medyadaki silah paylaşımlarına operasyon: 17 şüpheli gözaltına alındı
18:41, 14/10/2026, Çarşamba
IHA
Kocaeli’de sosyal medya hesapları üzerinden silah ve suçla bağlantılı paylaşımlar yaptıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda av tüfeği, ruhsatsız tabanca, şarjör, kurusıkı tabanca, 79 adet 7,65 milimetre çapında fişek ve 3,2 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden silah ve suçla bağlantılı paylaşımlar yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda av tüfeği, ruhsatsız tabanca, şarjör, kurusıkı tabanca, 79 adet 7,65 milimetre çapında fişek ve 3,2 gram esrar ele geçirildi.
Yakalanan 17 şüpheli ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
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