Gayrimenkul sahipleri dikkat: Emlak vergisi 2. taksit için son günler! Kimler muaf, kimler ödeyecek? İşte detaylar

2025 yılı emlak vergisinde ikinci taksit süreci sona yaklaşıyor. Gayrimenkul sahiplerinin her yıl iki aşamada ödediği verginin ikinci taksiti için 1 Aralık son gün. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan mükellefler için aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.





Emlak vergisi ödemeleri ne zaman bitiyor?

Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisinin 2. taksit ödeme dönemi Aralık ayının ilk günü itibarıyla kapanıyor. Süresinde ödeme yapmayanların borcu, her ay artan gecikme faiziyle işlemeye devam edecek.





Emlak vergisi nasıl ödenir?

Mükellefler, ödemelerini birçok farklı kanal üzerinden kolayca yapabiliyor: e-Devlet Kapısı üzerinden bağlı olunan belediyenin tahsilat sistemi, Belediye vezneleri, Online ödeme hizmeti sunan belediyelerin resmî internet siteleri, İnternet üzerinden ödeme almayan belediyelerde tahsilat birimleri.





Kimler emlak vergisi ödemekle yükümlü?

Türkiye sınırları içinde konut, arsa, arazi veya iş yeri bulunan herkes emlak vergisine tabi tutuluyor. Geçtiğimiz yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergi ödemesi gerekiyor. 2025 yılı içinde satın alınan taşınmazların ilk emlak vergisi ise 2026’da ödenecek.





Muafiyetten yararlanabilecek gruplar

Belirli şartları sağlayan vatandaşlar emlak vergisinden tamamen muaf tutuluyor. Bu gruplar şunlar:

Hiçbir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler

Gelir kaynağı yalnızca emekli maaşı olan emekliler

Engelliler

Gaziler

Şehitlerin dul ve yetimleri





Emekliler için önemli şart

Emeklilerin vergiden muaf olabilmesi için çalışmıyor olması gerekiyor. Emekli olup aktif bir işte çalışanlar veya ticari faaliyeti bulunanlar muafiyetten yararlanamaz. Ancak çalışma hayatını bıraktıkları anda muafiyet hakları devreye girer. Öte yandan, hem emeklilerin hem de hiç geliri olmayanların bir önceki yıl elde ettiği mevduat faizi, temettü gibi sermaye iradı toplamının 230 bin TL’yi aşmaması şartı bulunuyor.





