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Geçici işçilere müjde: Görevlendirme süresi arttırılıyor

Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifiyle kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi arttırılıyor. Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. İşte geçici işçi düzenlemesine ilişkin detaylar.

10:15 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Geçici işçi çalıştırma süresi arttırılıyor

Geçici işçi çalıştırma süresi arttırılıyor

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifiyle kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi arttırılıyor.

Geçici işçilerin çalışma süresi ne kadar olacak?

Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılacak.


Sağlık personeli alım ilanı: Pozisyonlar, unvan, branş ve kontenjanları
Sağlık personeli alım ilanı: Pozisyonlar, unvan, branş ve kontenjanları

Sağlık Bakanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla atanacak sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. KPSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sözleşmeli personel alım ilanına göre, 22 bin 507 kişi sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvurusu ne zaman? Sağlık personeli iş ilanı başvurusu nasıl, nereden yapılacak? İşte ÖSYM KPSS-2023/5 tercih kılavuzu sağlık personeli alım ilanı: Pozisyonlar, unvan, branş ve kontenjan dağılımları.


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