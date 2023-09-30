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Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga 8. haftasında Real Madrid deplasmanda Girona ile karşılaşacak. Ligde 19 puanla 2. sırada bulunan Girona, La Liga tarihinde Real Madrid karşısında en yüksek galibiyet oranına sahip olan tek takım konumunda bulunuyor. İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmada Real Madrid’in 2 galibiyet, Girona’nın 2 galibiyeti bulunuyor. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’leri.

16:16 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Girona, İspanya La Liga 8. haftasında evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Ligde 19 puanla 2. sırada bulunan ev sahibi ekip liderlik yarışında Barcelona ile arasındaki puan farkını korumak istiyor. Real Madrid ise zorlu rakibi karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

GİRONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İspanya La Liga 8. hafta Girona - Real Madrid maçı bu akşam saat 19.30’da başlayacak. Karşılaşma
S SPORT
,
S
SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

GİRONA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GİRONA

13 Paulo Gazzaniga

3 Miguel Gutierrez

25 Eric Garcia

5 David Lopez

8 Viktor Tsygankov

14 Aleix Garcia

21 Yangel Herrera

9 Artem Dovbyk

23 Ivan Martin

4 Arnau Martinez

16 Sávio

REAL MADRİD

25 Kepa Arrizabalaga

4 David Alaba

6 Nacho Fernandez

22 Antonio Rüdiger

23 Ferland Mendy

12 Eduardo Camavinga

15 Federico Valverde

18 Aurelien Tchouameni

21 Brahim Diaz

11 Rodrygo

14 Joselu

GİRONA - REAL MADRİD CANLI SKOR

İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU

İSPANYA LA LİGA 8. HAFTA FİKSTÜRÜ

İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI



#Girona
#Real Madrid
#İspanya La Liga
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