Girona, İspanya La Liga 8. haftasında evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Ligde 19 puanla 2. sırada bulunan ev sahibi ekip liderlik yarışında Barcelona ile arasındaki puan farkını korumak istiyor. Real Madrid ise zorlu rakibi karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.