Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Girona, İspanya La Liga 8. haftasında evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Ligde 19 puanla 2. sırada bulunan ev sahibi ekip liderlik yarışında Barcelona ile arasındaki puan farkını korumak istiyor. Real Madrid ise zorlu rakibi karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
GİRONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
GİRONA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GİRONA
13 Paulo Gazzaniga
3 Miguel Gutierrez
25 Eric Garcia
5 David Lopez
8 Viktor Tsygankov
14 Aleix Garcia
21 Yangel Herrera
9 Artem Dovbyk
23 Ivan Martin
4 Arnau Martinez
16 Sávio
REAL MADRİD
25 Kepa Arrizabalaga
4 David Alaba
6 Nacho Fernandez
22 Antonio Rüdiger
23 Ferland Mendy
12 Eduardo Camavinga
15 Federico Valverde
18 Aurelien Tchouameni
21 Brahim Diaz
11 Rodrygo
14 Joselu