NBA Doğu Konferansı’nda play-in hattında bulunan Atlanta Hawks, play-off’ları garantileyen Cleveland Cavaliers’ı evinde 120-118’lik skorla yendi. Bu sezonki 38. galibiyetini alan Atlanta Hawks’da Dejounte Murray 29 sayı ve 5 asist, Onyeka Okongwu da 21 sayı ve 9 ribaund ile galibiyetin mimarı oldu. Cavaliers’da Mitchell, sergilediği performansla bu sezon 10. kez 40 sayıya ulaştı ve Cavaliers tarihinde bir sezonda 10 kez 40 sayıya ulaşan tek oyuncu olan LeBron James’i yakaladı. Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers maç özetini izlemek için ve NBA’de günün diğer sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.