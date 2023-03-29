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New Orleans’ı mağlup eden Golden State, yeniden play-off potasına girdi

NBA’de Golden State Warriors, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 120-109’luk skorla yenerek galibiyet sayısını 40’a yükseltti ve play-off şansını sürdürdü. Ev sahibi ekipte Stephen Curry 39 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Jordan Poole 21 sayı ve 5 ribaund, Klay Thompson da 17 sayıyla mücadele etti. 38. mağlubiyetini alarak 8. sırada kalan New Orleans’da ise Brandon Ingram’ın 26 sayı ve 8 ribaundu, Trey Murphy III’nin de 21 sayısı yeterli olmadı. Golden State Warriors - New Orleans Pelicans maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:55 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Golden State Warriors 120-109 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 120-109 New Orleans Pelicans

NBA’de normal sezon 6 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı’nda play-off mücadelesi veren Golden State Warriors ile New Orleans Pelicans, Chase Center’da karşı karşıya geldi. Son şampiyon Warriors, 2. periyot sonunda 63-46 geriye düştüğü müsabakayı 120-109’luk skorla kazanarak galibiyet sayısını 40’a çıkardı ve Batı Konferansı’nda 6. sıraya yükseldi.

GOLDEN STATE WARRİORS - NEW ORLEANS PELİCANS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Washington Wizards: 130 - Boston Celtics: 111

Atlanta Hawks: 120 - Cleveland Cavaliers: 118

Toronto Raptors: 106 - Miami Heat: 92

Memphis Grizzlies: 113 - Orlando Magic: 108

Oklahoma City Thunder: 134 - Charlotte Hornets: 137

Golden State Warriors: 120 - New Orleans Pelicans: 109



#Golden State Warriors
#New Orleans Pelicans
#NBA
#Stephen Curry
#Klay Thompson
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