Gönül Dağı
Gönül dağı 104. bölüm 2. fragmanı! Gönül Dağı dizisi 103. bölümü ile sezon finali yapmıştı. TRT'nin sevilen dizilerinden Gönül Dağı'nın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.
GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu 9 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelecek.
GÖNÜL DAĞI 104. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Dizinin yeni bölümünde Selma Öğretmen “Yıllar geçti, niye bitmiyor benim bu içimdeki yangın?” sözleriyle fragmana damga vurdu.
Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yazar Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden esinlenerek çekilen dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Senaryosunu ise Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor.
Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni sezon fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.
GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ ÖZETİ
Taner, Selma'nın içindeki aşkı keşfeder. Ramazan ile araları bozulur. Amcaoğulları nasıl barışacaklarını düşünürler. Dişçi Musa ve Azize, aile arasında bir nikah töreni yapmaya karar verirler. Nikah sırasında beklenmedik olaylar yaşanır.
Sedef ve İsmet'in sınav sonuçları açıklanır ve beklenmedik bir sonuç ortaya çıkar. Zahide ve Sefer, bir karar vermek zorundadırlar ve bunun aileleri üzerinde etkileri olacaktır. Arslan Ailesi'ni bekleyen önemli bir karar vardır.
Asuman ve Cemile'nin doğumu yaklaşmaktadır ve doğum sırasında beklenmedik olaylar yaşanır. Taner ve Selma, aradan geçen sürenin ardından duygularını ilk kez konuşmaya karar verirler. İkili, ne karar vereceklerini belirlemek için önemli bir adım atarlar.
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI
Berk Atan
Semih Ertürk
Cihat Süvarioğlu
Hazal Çağlar
Nazlı Pınar Kaya
Ferdi Sancar
Ecem Özkaya