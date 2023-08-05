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Gönül Dağı yeni dizis sezon ne zaman, 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

24 Haziran tarihinde 103. bölümü ile sezon final yapan TRT'nin sevimlen dizisi Gönül Dağı yeni bölümü ilgiyle bekleniyor. Gönül Dağı yeni bölümü ne zaman, ne sezon ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

15:25 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Gönül Dağı

Gönül Dağı

Gönül Dağı dizisi 103. bölümü ile sezon finali yapmıştı. TRT'nin sevilen dizilerinden Gönül Dağı'nın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu Eylül ayında başlaması bekleniyor. Ancak net tarih henüz verilmedi. 104. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde gelişmelere yer verilecektir.

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ ÖZETİ

Taner, Selma'nın içindeki aşkı keşfeder. Ramazan ile araları bozulur. Amcaoğulları nasıl barışacaklarını düşünürler. Dişçi Musa ve Azize, aile arasında bir nikah töreni yapmaya karar verirler. Nikah sırasında beklenmedik olaylar yaşanır.

Sedef ve İsmet'in sınav sonuçları açıklanır ve beklenmedik bir sonuç ortaya çıkar. Zahide ve Sefer, bir karar vermek zorundadırlar ve bunun aileleri üzerinde etkileri olacaktır. Arslan Ailesi'ni bekleyen önemli bir karar vardır.

Asuman ve Cemile'nin doğumu yaklaşmaktadır ve doğum sırasında beklenmedik olaylar yaşanır. Taner ve Selma, aradan geçen sürenin ardından duygularını ilk kez konuşmaya karar verirler. İkili, ne karar vereceklerini belirlemek için önemli bir adım atarlar.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan

Semih Ertürk

Cihat Süvarioğlu

Hazal Çağlar

Nazlı Pınar Kaya

Ferdi Sancar

Ecem Özkaya



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22 dakika önce
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Gönül Dağı yeni dizis sezon ne zaman, 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı?