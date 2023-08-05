Gönül Dağı konusu ve oyuncuları ile en merak edilen dizilerden biri oldu. Diziyi ilk kez izleyenler bir de Gönül Dağı nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. Çekimlerin yapıldığı dış mekanlar, köy ortamları ve doğanın güzelliği buna sebep olurken, hikayesi de izleyenleri Anadolu’ya götürüyor. Gönül Dağı oyuncuları ise birbirinden yetenekli tiyatrocular olarak rollerinin hakkını veriyor. Her hafta reyting rekorları kıran Gönül Dağı konusu da bir o kadar etkileyici. Peki, Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? İşte güçlü oyuncu kadrosuna sahip Gönül Dağı konusu.