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Gönül Dağı 42. Bölüm fragmanı

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda gelecek haftanın fragmanı yayınlandı. 4 Aralık Cumartesi günü Gönül Dağı'nın 42. bölümü yayınlanacak. Peki Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak. Gönül Dağı dizisinin tanıtımı ve 42. bölüm fragmanı haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 42. Bölüm fragmanı
Gönül Dağı 42. Bölüm

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda gelecek haftanın tanıtımı yayınlandı. Gönül Dağı 42. bölümü 4 Aralık Cumartesi günü ekranlara gelecek.

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin tanıtımı ve 42. bölümünün fragmanı yayılandı.

Yayınlanan fragmanda, Döndü ve Muammer, öldü sandıkları oğulları Kenan'a kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Döndü, gözyaşları içinde, ''Cümle alem duysun bilsin. Kenan Bey benim oğlum. Kaybettiğim Yusuf'um...'' diyerek sevincini dile getirdi.

Veysel'in, ''Babam sonunda aradığı evladını buldu. En çok onun adına sevindim'' sözleri ise yürekleri sızlattı.

Öte yandan Mezarcı İlyas, Veysel'in ev yapacağı arsayı almak istediğini söylemesi üzerine çileden çıkarak, tuğlaları parçalıyor.

Amcaoğulları da, uçan arabayı yapmak için harekete geçiyor.

Sinirlerine hakim olamayan Veysel'in, ''Biz ufacık hayaller kurduk be... Başımızın üstünde bir dam olsun istedik. Harammış bize!'' sözleri ise fragmana damga vurdu.

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