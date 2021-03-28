Gönül Dağı Son Bölüm full izle! TRT ile Gönül dağı 21. Son bölüm tek parça kesintisiz izle

TRT 1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Gönül Dağı 21. Son bölüm ile ekranlara gelmişti. Dün akşam 22. Bölümün yayınlanması, Türkiye Norveç maçından dolayı 3 Nisan Cumartesi gününe ertelendi. Geçen hafta yayınlanan son bölümü kaçırmak istemeyenler ise izlemenin detayları araştırmaya devam ediyor. Haberimizde yer alan alternatifler ile Gönül Dağı 21. Son bölüm full izleyebilirsiniz. İşte TRT ile Gönül dağı son bölüm kesintisiz ve tek parça izleme seçenekleri.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI 21. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

GÖNÜL DAĞI 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK? KISA BİR ÖZET

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TRT’nin vazgeçilmez dizisi Gönül Dağı’nın 20 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak? İşte 21. bölüm özeti:

Taner ve Dilek, Gönül Dağı’na doğru bir yolculuğa çıkarlar. Dilek’in babasından bir iz bulmak için çıktıkları yolculukta bulunan beklenmedik iz, Dilek’i nasıl etkileyecektir?

Hala annesiyle konuşamayan Taner, kararsız bir zamanındayken genç bir çocuk atölyeye gelir. Yürüme engeli olan annesi için bir icat geliştirmeye çalışan genç, amcaoğullarından yardım ister. Taner, genç adamın annesiyle olan ilişkisini görünce çok etkilenir ve Halime’yle konuşmaya karar verir.

Zahide ve Sefer, düğün hazırlıklarına başlamıştır… Zahide için her şey yolunda giderken, Fikret’in açtığı velayet davasıyla yıkılır. Bunu Sefer’den gizleyen Zahide, bir çözüm arayışına girecektir. Zor bir durumla baş başa kaldığını anlayan Zahide ne yapacaktır?

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GÖNÜL DAĞI 20. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Geçtiğimiz hafta 13 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Gönül Dağı dizisi 20. Bölümde ise şunlar yaşandı:

Taner’in evlilik teklifine Dilek’in evet cevabıyla beraber ikili bu durumu ailelerine açmaya karar verirler. Fakat bu konuşma hem Taner hem de Dilek için o kadar da kolay olmayacaktır…

Sefer, Zahide’nin daveti üzerine akşam yemeğine gelir. Ailece yenilen yemeğin sonunda düğün konuşulur. Zahide sade bir nikahta ısrarcı olur, fakat devreye Muammer’in girmesiyle nişan ve düğün kararı alınır. Tez vakitte nişan hazırlıklarına başlayan Sefer ve Zahide’yi nasıl sürprizler beklemektedir?

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Yaşar’ın baskılarına daha fazla dayanamayan Elif yüzüğü atar. Bunu sindiremeyen Yaşar, nişan günü olay çıkarır. Kullandığı ilaçların etkisiyle sağlığı bozulan Cemile ise herkesi korkutacaktır. Hastaneye kaldırılınca ortaya çıkan gerçekler herkesi nasıl etkileyecektir?

GÖNÜL DAĞI 22. BÖLÜM FRAGMANI

Gönül Dağı 22. bölüm fragmanına aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz: