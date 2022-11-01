Hulusi Kentmen Google doodle oldu

Yeşilçam'ın tonton amcası bundan tam 29 sene evvel vefat etmişti. Babacan tavrı ile gönüllerde taht kuran ismi google'da doodle olduğunu görenler Hulusi Kentmen neden google'da, Hulusi Kentmen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorularına yanıt arıyor.

1 KASIM HULUSİ KENTMEN NEDEN DOODLE OLDU?

Google normalde sanatçıları, bilim insanlarını ve diğer önemli kişileri doğum tarihinde veya vefat tarihinde Doodle yapmaktadır. Fakat usta sinema oyuncusu ve tiyatro sanatçısı Hulusi Kentmen'in doğum tarihi Ocak ayında ve vefat tarihi ise Aralık ayındadır. Haliyle vatandaşlar 1 Kasım Hulusi Kentmenneden Doodle oldu merak ediyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

HULUSİ KENTMEN KİMDİR?

20 Ocak 1912 Bulgaristan Tırnovo doğumlu Hulusi Kentmen, İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulunun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı. Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. Astsubaylık görevi 1961 yılında sona erdi. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti. Halkevleri'nde tiyatroya başladı. Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de Sürtük filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde (Afyon'un Emirdağ ilçesinin Çatallı köyünde) Hüseyin Baradan, Şahin Tek ve diğer oyuncularla birlikte sahneledi. Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları sahneye koydu, turneye çıktı. Bazı televizyon reklamlarında rol aldı.

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GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

GOOGLE 'HULUSİ KENTMEN' DOODLE NEDİR?

Google 1 Kasım Salı 2022 tarihinde usta sinema oyuncusu ve tiyatro sanatçısı Hulusi Kentmen için özel Doodle hazırladı. Google.com.tr 'ye girerek Doodle'ı görebilirsiniz.