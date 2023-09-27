Google 25. doğum gününü hazırladığı Doodle tasarımı ile kutladı. Google'ın 25. yaş günü en çok kullanılan popüler arama motorunda doodle oldu. Bilindiği üzere arama motoru devi Google, 27 Eylül'de kurulmamasına karşın doğum günlerini bu tarihte kutluyor. İşte Google'ın 25. yaş günü sürprizi...

GOOGLE 25. YAŞINI KUTLUYOR

Google 25. doğum günü Doodle'ı, arama motorunda yer aldı.

GOOGLE NE ZAMAN KURULDU?

Google aslında 4 Eylül 1998 yılında Kaliforniya’da kurulmuştur.

Google içinde bulunduğumuz ayda 25. doğum gününü kutluyor. Lary Page ve Sergey Brin tarafından kurulan arama motoru devi 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi. Halka arzın gerçekleştiği dönemde, Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt, takip eden yirmi yıl boyunca, yani 2024 yılına kadar Google'da birlikte çalışmak üzere anlaştılar. Kuruluşundan bu yana misyonu "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmektir. Gayri resmî sloganı ise, Google mühendisi Amit Patel tarafından bulunan ve Paul Buchheit tarafından desteklenen "Don't be evil" yani ‘kötü olma’dır. 2006 yılında, hâlen şirket merkezi konumunda olan Mountain View, Kaliforniya'ya taşınmıştır.

Google'ın dünya çapında veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama isteğini işlediği ve kullanıcıları tarafından oluşturulan verinin gün başına yirmi dört petabayt olduğu tahmin edilmektedir.

Kuruluşundan bugüne dek gerçekleşen büyüme hızı, şirketin temel web arama motorunun ötesinde ürünler, satın almalar ve ortaklıklar zincirinin meydana gelmesini sağladı. Şirket, Orkut, Google Buzz ve Google+ gibi sosyal ağ araçları ile elektronik posta hizmeti Gmail servisi gibi çevrimiçi verimlilik yazılımları sunmakta, ek olarak, web tarayıcısı Google Chrome, fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımı Picasa ve anlık mesajlaşma Google Talk gibi uygulamalarla masaüstüne kadar uzanmaktadır. Bunlar dışında, Android mobil işletim sistemi gelişimine öncülük yapmıştır.

GOOGLE DOODLE NE ANLAMA GELİR?

Google Doodle'lar, renkli çizimlerden animasyonlara, interaktif oyunlardan özel videolara kadar birçok farklı şekilde karşımıza çıkabilirler. Her Google Doodle, o günün veya etkinliğin tematik özelliğine uygun olarak tasarlanır ve genellikle ilgi çekici veya eğitici bir mesaj taşır.

Google Doodle'lar, Google'ın kültürel ve tarihsel olayları kutlama, bilgilendirme ve kutlamaya katkıda bulunma amacını yansıtır. Örneğin, ünlü bir yazarın doğum gününde o yazarın kitaplarına veya karakterlerine referanslar içeren bir Google Doodle görebilirsiniz. Böylece kullanıcılar, o günün özel anlamını ve önemini daha iyi anlayabilirler.

Google Doodle'lar genellikle sınırlı bir süre boyunca görüntülenir ve daha sonra Google'ın arama sayfasının normal logosuna geri dönerler. Google, Doodle'larını oluşturmak için dünya genelindeki sanatçılar, illüstratörler ve tasarımcılarla işbirliği yapar ve bu etkinlikler kullanıcılara görsel olarak ilginç ve eğitici deneyimler sunar.







