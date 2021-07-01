Özgün Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir?
DİNİ BİLGİLER

Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir?

Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, "İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi" (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Göz değmesi (nazar) haktır. Peki Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir?
Arşiv

Din İşleri Yüksek Kurlu Başkanlığından "Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir?" sorusuna şu yanıt verildi:

  • "Nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Bir hadis-i şerifte,Nazardan Allah’a sığının, çünkü nazar (göz değmesi) haktır.” (İbn Mâce, Tıb, 32) buyrulmaktadır.

Nazar duası! Nazar için hangi sureler dualar okunur? Peygamberimizin nazardan korunma duası
ÖZGÜN
Nazar duası! Nazar için hangi sureler dualar okunur? Peygamberimizin nazardan korunma duası
  • Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Âyete’l-Kürsî ile İhlas ve Muavvizeteyn (Felâk, Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği; bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allah Teâlâ’ya yakardığı rivayet edilmektedir (Buhârî, Tıb, 32, 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32, 36; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90).
  • Nazar konusunda Hz. Peygamberin tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu yüce Allah’tan beklemek İslam inancının gereğidir. Dinimizde nihai etkiyi Allah’tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Resûlullah (s.a.s.) “Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 623) buyurmuştur. Diğer bir hadiste ise nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin Allah’a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 637). Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Hz. Peygamberin öğrettiği duaları yapmak gerekir (Buhârî, Tıb 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90). Bu çerçevede Felak ve Nâs sureleri yanında Hz. Peygamberin torunlarına yaptığı şu dua da okunmalıdır: “Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.” (Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36)."


Ayetel Kürsi okunuşu: Ayetel Kürsi duası Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı
ÖZGÜN
Ayetel Kürsi okunuşu: Ayetel Kürsi duası Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı

Felak-Nas Suresi oku dinle: Felak ve Nas Suresi Diyanet meali
ÖZGÜN
Felak-Nas Suresi oku dinle: Felak ve Nas Suresi Diyanet meali

İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı: İhlas Suresi oku, dinle, Diyanet meali
ÖZGÜN
İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı: İhlas Suresi oku, dinle, Diyanet meali
Abone Ol Google News
İlginç emeklilik kutlaması

İlginç emeklilik kutlaması

​Dükkanını davul zurna eşliğinde kapattı.
Dışarı çıkmayın!

Dışarı çıkmayın!

Siverek'te termometreler 51 dereceyi gösterdi.
HES kodu yaygınlaşıyor

HES kodu yaygınlaşıyor

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi.

​Mevlüt Çavuşoğlu, Ersin Tatar'la basın toplantısı düzenledi.

İşte 'hatırlatma' dozunda merak edilenler.

​74'lük Nimet teyze tıp fakültesinden mezun oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.