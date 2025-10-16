Gözler Merkez Bankası’nda: 2025 Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi mi, sabit mi kalacak? İşte beklentiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını 23 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak. Piyasalar, önceki ay yapılan 250 baz puanlık indirim sonrası bu kez daha sınırlı bir adım veya pas geçme ihtimaline odaklandı.





Ekim 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 23 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantı sonrasında politika faizi kararı saat 14.00’te kamuoyuna duyurulacak.





Söz konusu toplantı, yılın son çeyreğine girilirken enflasyon verilerindeki artış ve küresel faiz trendlerinin yavaşlaması nedeniyle yatırımcılar açısından ayrı bir önem taşıyor.





Eylül ayında faiz 250 baz puan indirilmişti

Merkez Bankası, Eylül 2025 toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5’e çekmişti. Bu karar, piyasalarda “faiz indirim süreci yeniden hızlandı” yorumlarına yol açmıştı. Ancak enflasyonun aylık bazda beklentilerin üzerinde artması, ekim ayında TCMB’nin adımlarında daha temkinli bir yaklaşım izleyeceği sinyalini verdi.





Ekim ayı faiz kararı beklentisi ne yönde?

Ekonomistler arasında ekim ayı için 150 baz puanlık bir faiz indirimi öngörüsü ağırlık kazanıyor. Ancak bazı analistler, enflasyon baskılarının devam etmesi nedeniyle TCMB’nin bu ay faiz indirimine ara verebileceği görüşünde.





Finans çevrelerinde iki senaryo öne çıkıyor:

Sınırlı indirim senaryosu: Politika faizinin yüzde 39 seviyelerine çekilmesi.

Pas geçme senaryosu: Merkez Bankası’nın mevcut faiz seviyesini koruyarak, yıl sonu enflasyon verilerini beklemesi.





Faiz kararı döviz ve altın fiyatlarını nasıl etkileyebilir?