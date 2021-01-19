Göztepe Gençlerbirliği: 4-0

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Ünal Karaman, müsabakayı tribünden takip etti. İşte maç özeti.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Can Hanoğlu, Murat Ergin Gözütok
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 81 Batuhan Kırdaroğlu), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 69 Beykan Şimşek), Tripic (Dk. 60 Napoleoni), Zulj (Dk. 60 Kubilay Sönmez), Cherif Ndiaye (Dk. 69 Brown Ideye)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson (Dk. 46 Ömürcan Artan), Toure, Diego (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Piris da Motta, Halil İbrahim Pehlivan, Murat Yıldırım (Dk. 76 Mustafa Hüseyin Seyhan), Soner Dikmen, Polomat, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 46 Rahmetullah Berişbek), İlker Karakaş (Dk. 74 Metehan Mert)
Goller: Dk. 25 Zulj, Dk. 45 Cherif Ndiaye, Dk. 45 2 ve 71 Halil Akbunar (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 14 Titi (Göztepe), Dk. 21 Murat Yıldırım, Dk. 22 Piris da Motta (Gençlerbirliği)
GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ
Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karrşılaşmanın 9. dakikada sol kanattan Berkan'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
13. dakikada sol kanattan yapılan ortada İlker Karakaş'ın şutunda top yandan auta gitti.
18. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza alanı içindeki Cherif Ndiaye'nin aktardığı topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
25. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Berkan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Zulj kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.
36. dakikada sağ çapraz pozisyondaki Halil Akbunar'ın şutunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
45. dakikada Göztepe skoru 2-0'a getirdi. Sol kanattan Halil'in ortasında ceza alanı içindeki Cherif Ndiaye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
45 2. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Piris da Motta'nın verdiği geri pasta araya giren Halil Akbunar, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi de çalımlayıp topu filelere gönderdi: 3-0.
Göztepe, ilk 45 dakikalık bölümü 3-0 galip tamamladı.
GÖZTEPE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İKİNCİ YARI
53. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye'nin sağ kanattan yaptığı ortada müsait durumdaki Tripic'in yaptığı kötü vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
66. dakikada Halil'in sol kanattan ceza alanına girdikten sonra aktardığı topla buluşan Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
71. dakikada Göztepe farkı 4'e çıkardı. Kubilay'ın verdiği pasla topla buluşan Halil, ceza alanına girdikten sonra savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-0.
Karşılaşma Göztepe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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