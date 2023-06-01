Altın fiyatları
Haziran ayının ilk gününde altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki yeni rekor yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İşte 1 Haziran 2023 itibariyle altın fiyatlarında son durum.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (1 HAZİRAN 2023)
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.310,75
Gram altın satış: 1.310,99
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.220,00
Çeyrek altın satış: 2.295,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.124,00
Ata altın satış: 9.416,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.426,00
Yarım altın satış: 4.576,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.087,00
Cumhuriyet altını satış: 9.224,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.865,00
Tam altın satış: 9.180,00