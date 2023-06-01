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1 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları

1 Haziran Perşembe günü altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 1 Haziran gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

10:42 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Altın fiyatları

Altın fiyatları

Haziran ayının ilk gününde altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki yeni rekor yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İşte 1 Haziran 2023 itibariyle altın fiyatlarında son durum.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (1 HAZİRAN 2023)

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.310,75

Gram altın satış: 1.310,99

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.220,00

Çeyrek altın satış: 2.295,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.124,00

Ata altın satış: 9.416,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.426,00

Yarım altın satış: 4.576,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.087,00

Cumhuriyet altını satış: 9.224,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.865,00

Tam altın satış: 9.180,00



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#altın fiyatı
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