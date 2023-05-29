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Serbest piyasada döviz fiyatları (29 Mayıs 2023)

Türkiye’nin önümüzdeki 5 yılını belirleyen seçimler ikinci turda sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,16’lık resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Peki seçim sonrası piyasalarda son durum ne? 29 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

14:14 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Döviz fiyatları

Döviz fiyatları

Türkiye’nin önümüzdeki 5 yılını belirleyen seçimler ikinci turda sona erdi. İlk turda Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısındaki çoğunluğu ile yarılanan seçim Cumhurbaşkanlığı seçimiyle nihayete erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,16’lık resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonrasında ise piyasalarda olumlu hava hakim olmaya başladı.

29 MAYIS SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI

DOLAR Seçim sonrası ilk işlem gününe 19,9757 liradan açılış gerçekleştirdi. Dolar gün içinde en düşük 19,9311 lira, en yüksek de 20,1636 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar dolar 20,0700 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.93, en yüksek ise 20.16 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.52 lira ile primli seyrediyor.

ONS ALTIN CUMA GÜNÜ 2 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Öte yandan altın fiyatları geçtiğimiz haftayı sert düşüşle tamamladı. Ons altın cuma günü 1936 doları görerek 2 ayın dibini test etti. Ons altın haftalık bazda yüzde 1.5 oranında değer kaybetti.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Ons altındaki düşüşe bağlı olarak gram altın fiyatı da geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamladı. Cuma günü gram altın 1242 liraya kadar geriledikten sonra 1249 liradan kapandı. Haftalık bazda gram altın yatırımcısına yüzde 0.8 oranında kaybettirdi.



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