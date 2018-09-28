Gram altın ne kadar? (28 Eylül Cuma)

Dolar ne kadar oldu? Dolarda düşüş sürüyor! Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,17 değer kaybıyla 6,00 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL 0,45 düşüşle 6,9810, sterlin/TL de yüzde 0,32 değer kaybıyla 7,8525'ten alıcı buluyor.Analistler, dolar/TL'de 6 desteğinin altındaki kapanışların olması durumunda 5,75 seviyesinin gündeme geleceğini, 6,10'un ise direnç konumunda izleneceğini kaydetti.Bugün Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD'de kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini söyleyen analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden gelecek haberlerin de gündemin odağında olacağını bildirdi.DOLAR NE KADAR?İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞABD Doları 5,9880 5,9890Avro 6,9700 6,9710Sterlin 7,8070 7,8460ANKARA ABD Doları 5,9500 6,0200Avro 6,9000 6,9900Sterlin 7,6500 7,8980Asya borsalarıAsya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.Japonya'da bugün açıklanan işsizlik oranı ve sanayi üretim verilerinin piyasa beklentileri altında kalmasına karşın dolar/yen paritesinin 113,650 ile Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesi, ihracatçı şirket hisselerine talebi artırdı.Gelişmeler sonrası Nikkei 225 endeksi, 24.286,10 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günü yüzde 1,4 yükselişle 24.120,04 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 113,4 seviyelerinde dengelendi.Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 2.791,84 puanı ve en yüksek 2.821,76 puanı görmesi sonrası kapanışa doğru yüzde 1,1 primle 2.821,35 puan oldu.Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 36.415,81 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,03 düşüşle 27.706,34 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 gerilemeyle 2.343,07 puanda seyrediyor.Dolar yükselişine Erdoğan'dan açıklama

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 228,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 227,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 367 lira, Cumhuriyet altını da 1.523 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.182 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, hafta boyunca baskı altında kalan altın fiyatlarının yatırımcısını üzdüğünü belirterek, "Kısa vade için altının ons fiyatında 1.187-1.207 dolar, altının gram fiyatında 220-240 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu, Almanya'da işsizlik ve ABD'de kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini söyledi.