'0 faizli kredi' yalanıyla milyonluk vurgun: 2 kişi tutuklandı

15:1310/04/2026, Cuma
Afyonkarahisar ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda dolandırıcılık yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar’da bir şahsı internet üzerinden verdikleri 'sıfır faizli kredi' yalanı ile dolandıran ve polis tarafından yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyete başvuran bir vatandaş sosyal medya platformlarında yer alan
'0 faizli kredi' ilanı üzerinden 1 milyon 499 bin 770 TL dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.
İhbar üzerinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Afyonkarahisar ve İstanbul’da düzenledikleri operasyonda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

