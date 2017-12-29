1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi

1 Ocak resmi tatil mi sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından gündemin en fazla araştırılan konusu oldu. Yeni yıl tatilinin 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelmesi ile beraber vatandaşlar yeni yılın ilk gününün tatil olup olmadığını merak etmeye başladılar. Peki 1 Ocak Pazartesi resmi tatil mi? İşte yılbaşı tatiline dair ayrıntılar...

1 Ocak tatil mi

Yılbaşı tatili her yıl olduğu gibi 31 Aralık akşamı başlayıp 1 Ocak akşamı sona erecek. Bu yıl 31 Aralık tarihinin pazar gününe denk gelmesi nedeniyle kamu çalışanları ve hafta sonu tatiline sahip olan özel sektör çalışanları, cumartesi, pazar, pazartesi olmak üzere toplam 3 gün tatil yapma hakkında sahip olacak. Yıllık izni olanlar için bu tarih daha da uzayabilecek.

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2018 resmi tatil günleri

2018 yılı resmi tatil günleri belli oldu. 2018 yılında resmi tatilleri ne zaman? Her yeni yıla sayılı günler kala en merak edilen konuların arasında, o sene resmi tatillerin hangi günlere denk geleceği yer alıyor. Bayram tatili kaç gün olacak (Ramazan Bayramı Tatili kaç gün, Kurban Bayramı Tatili kaç gün) Yılbaşı tatili kaç gün vb...