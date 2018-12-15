1 Ocak’ta başlıyor

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yerel seçimlerin başlangıcını 1 Ocak olarak belirlediği seçim takvimi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Seçim takvimine göre YSK, seçime katılabilecek siyasi partileri 2 Ocak'ta ilan edecek. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri ise 27 Ocak'ta çekilecek kurayla belirlenecek. Muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak Cuma günü saat 08.00'de çıkarıldıkları askıdan 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de indirilecek.

YSK Başkanı Sadi Güven

SON TARİH 3 OCAK 2019

Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirme süresi 3 Ocak 2019 Perşembe günü sona erecek. Takvime göre, ön seçim-aday yoklaması yoklaması 10 Şubat Pazar günü yapılırken, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için de il seçim kurullarınca 3 Mart Pazar günü ilan edilecek.

BİR SANDIKTA 350 SEÇMEN

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısı belirlendi. YSK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Karara göre YSK, seçimde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için "bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağını" tespit etti. Seçmenlerin sandık bölgesinde, en az 2 seçim türü için bir sandıkta oylarını kullanacakları, yurt genelinde sandık alanlarının yetersiz olması ve tasarruf ilkelerini de göz önüne alan YSK, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.

Takvim nasıl işleyecek

* Ocak 2019 Salı - Seçimin başlangıç tarihi.

* 2 Ocak 2019 Çarşamba - Seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.

* 4-17 Ocak - Seçmen listeleri muhtarlık bölgelerinde 4-17 Ocak tarihlerinde askıda kalacak

* 27 Ocak 2019 Pazar - Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.

* 19 Şubat Salı - Siyasi partilerin aday listelerinin teslimi ile bağımsız adayların adaylık başvuruları için son gün.

* 3 Mart Pazar - Kesin listelerin açıklanması

* 21 Mart Perşembe - Seçim yasakları başlıyor.

* 31 Mart Pazar - Oy verme günü.