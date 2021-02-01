​10 Aralık’tan yeni hamle

CHP’yi, HDP ile arasına mesafe koymamak, kurucu değerlerden uzaklaşmakla suçlayan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in istifasından sonra parti yönetimi ikinci istifa dalgasına karşı alarmda. Harekete geçen parti yönetimi, yeni istifaların yaşanmamasına gayret ediyor.

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HER BİREYE SAHİP ÇIKIN!

Çelebi’nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekili Özgür Özel ile yaptığı görüşmede, “marjinal bir yapı olan 10 Aralık Hareketi’ne geçit verilmemesi” talebinde bulunmasına rağmen istifalara karşı ikna operasyonunda 10 Aralık Hareketi’nin devreye girmesi dikkat çekti. 10 Aralık Hareketi’nin önemli temsilcilerinden, örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partinin üst yönetimine mesaj gönderdi. Salıcı, mesajında istifa edenler hakkında hiçbir yorum yapılmamasını istedi, “Soğukkanlı olun, örgütün her bireyine sahip çıkın” dedi.

Oğuz Kaan Salıcı

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“ACİZLİK” TEPKİSİ

İstifacıların muhtemel yeni adresi olarak gösterilen Memleket Partisi’ni kurmaya hazırlanan Muharrem İnce ise hem ikna mesajı hem de istifaları ‘iktidar’a bağlayan CHP yönetimine Twitter’dan cevap verdi. Yönetimi kendi acizliğini iktidara bağlamakla suçladı. İnce, parti içerisinde yaşanan bu durumu acizlik olarak niteledi.

GEÇİN BU İŞLERİ

Öte yandan istifa eden isimlerden Mehmet Ali Çelebi de istifaların arkasında iktidarın olduğunu dile getiren CHP’ye, parti içinde 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi yaşanan tartışmayı hatırlatarak cevap verdi. Çelebi, “Bize ‘Sarayın Adamı’ diyenlere açıkça soruyorum! 24 Haziran 2018 seçim gecesi CHP’nin kurduğu ASP Seçim Sistemi’nin çökmesi, Saray operasyonu muydu? Sayın Muharrem İnce’ye bunu neden yaptınız? Geçin bu işleri” dedi. Partiden istifa eden üç isim, CHP yönetimine yazdıkları sert bir mektupla uyarılarda bulunmuşlardı. Mektupta “29 Ekim ruhu 10 Aralık zihniyetinin hedefi olmuştur” ifadeleri kullanılmıştı.