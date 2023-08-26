10 gündür süren ’bir günlükler’in ’ölüm uçuşu’ sona erdi

Ardahan’da ’bir günlükler’in ’ölüm uçuşu’ sona erdi
Ardahan’da Kura Nehri kıyısında toplanan binlerce sinek, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi’nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sardı. Ardahan’da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan canlıların, yaklaşık 10 gün boyunca devam eden ve "ölüm uçuşu" denilen son uçuşları tamamlandı.
Ardahan’da Kura Nehri kıyısında toplanan binlerce sinek, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi’nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sardı. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da günlerdir bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin sayısı gece saatlerine doğru artarken, vatandaşlar da bu canlıların uçuşlarını ilgiyle izledi.
Deniz Dark ise, kelebeklerin ölüm dansına şahitlik ettiklerini söyleyerek, ‘’Yılın bu aylarında Ardahan hem serin hem de sakin. Bu kelebeklerin ölüm dansının ortaya çıktığı günlerde insanlar buraya gelebilir. Ve bu doğa olayına şahitlik edebilirler’’ dedi.