|
Gündem

10 gündür süren ’bir günlükler’in ’ölüm uçuşu’ sona erdi

Ardahan’da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan canlıların, yaklaşık 10 gün boyunca devam eden ve "ölüm uçuşu" denilen son uçuşları tamamlandı.

07:43 . 26/08/2023 Cumartesi
IHA
Ardahan’da ’bir günlükler’in ’ölüm uçuşu’ sona erdi

Ardahan’da ’bir günlükler’in ’ölüm uçuşu’ sona erdi

Ardahan’da Kura Nehri kıyısında toplanan binlerce sinek, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi’nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sardı. Ardahan’da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan canlıların, yaklaşık 10 gün boyunca devam eden ve "ölüm uçuşu" denilen son uçuşları tamamlandı.


Ardahan’da Kura Nehri kıyısında toplanan binlerce sinek, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi’nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sardı. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da günlerdir bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin sayısı gece saatlerine doğru artarken, vatandaşlar da bu canlıların uçuşlarını ilgiyle izledi.


Vatandaşlardan Aykut Namlıgezoğlu, Tarihi Kura köprüsünde her yıl tekrarlanan bir günlükler bu yıl da doğadaki ömürlerini tamamlamış durumda. Her yıl bu bölgede kelebek istilası olur ve kışı andıran görüntüler ortaya çıkar.’’

Deniz Dark ise, kelebeklerin ölüm dansına şahitlik ettiklerini söyleyerek, ‘’Yılın bu aylarında Ardahan hem serin hem de sakin. Bu kelebeklerin ölüm dansının ortaya çıktığı günlerde insanlar buraya gelebilir. Ve bu doğa olayına şahitlik edebilirler’’ dedi.




#Ardahan
#Ölüm uçuşu
#Bir günlükler
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Konyaspor Steven Nzonzi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı