10 gündür süren ’bir günlükler’in ’ölüm uçuşu’ sona erdi

Vatandaşlardan Aykut Namlıgezoğlu, Tarihi Kura köprüsünde her yıl tekrarlanan bir günlükler bu yıl da doğadaki ömürlerini tamamlamış durumda. Her yıl bu bölgede kelebek istilası olur ve kışı andıran görüntüler ortaya çıkar.’’