10 hastane denetime takılmadı

TBMM'de, yenidoğan bebek ölümlerinin araştırılması için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Şan, “Öncelikle hedefimiz bu olaylardan çıkarımlar yaparak daha sağlam bir sağlık sistemine ulaşmaktır” şeklinde konuştu.