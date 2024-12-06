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10 hastane denetime takılmadı

10 hastane denetime takılmadı

Merve Safa Akıntürk
04:006/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Meclis Araştırma Komisyonu
Meclis Araştırma Komisyonu

TBMM'de, yenidoğan bebek ölümlerinin araştırılması için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Şan, “Öncelikle hedefimiz bu olaylardan çıkarımlar yaparak daha sağlam bir sağlık sistemine ulaşmaktır” şeklinde konuştu.

Komisyona bilgi veren Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Eğin 2017 yılında özel denetim yapıldığını, bu denetimde söz konusu 10 hastanenin SGK'ya en yüksek fatura kesenler arasında olmadığı için denetim kapsamına alınmadığını söyledi.


#TBMM
#denetim
#hastane

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