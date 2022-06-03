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TEKİRDAĞ

10 ilde KCK’nın Batı yapılanması HDK’ya dev operasyon: HDP il başkanları için de gözaltı kararı var

Tekirdağ merkezli 10 ilde terör örgütü PKK’ya bağlı olarak hareket eden Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonda HDP MYK üyesi ile 4 il başkanı hakkında da gözaltı kararı bulunuyor.

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Şahin Şen Yeni Şafak
10 ilde KCK’nın Batı yapılanması HDK’ya dev operasyon: HDP il başkanları için de gözaltı kararı var
HDK'nın İstanbul 'da bulunan genel merkezine kapısı kırılarak girildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Tekirdağ merkezli 10 ilde terör örgütü PKK’ya bağlı olarak hareket eden Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Aralarında HDP MYK üyesi Emin Orhan, HDP’nin Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Bingöl il eş başkanları ile HDP genel merkez dil ve kültür komisyonu üyesinin de olduğu, HDK’nın sözde Trakya meclisi içerisinde faaliyet yürüten 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İL BAŞKANLARINA GÖZALTI KARARI

Şafak vakti harekete geçen ekipler Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Muğla, İstanbul, Manisa, Bursa, Bingöl, Mardin ve Çanakkale’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştiriyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheli arasında HDP MYK üyesi Emin Orhan, HDP’nin Tekirdağ il eş başkanı Hüseyin Güzel, Edirne il eş başkanı Melahat Çelik, Kırklareli il eş başkanı Yakup Aslan, Bingöl il eş başkanı Sadet Fırat ve HDP genel merkez dil ve kültür komisyonu üyesi Kenan Yıldız, Tekirdağ HDP eski il başkanları Ömer Güven ile Alev Ateş’te bulunuyor.

Şafak vakti düzenlenen operasyonda HDP MYK üyesi ile 4 il başkanı hakkında da gözaltı kararı bulunuyor.
Şafak vakti düzenlenen operasyonda HDP MYK üyesi ile 4 il başkanı hakkında da gözaltı kararı bulunuyor.

Teröristbaşı bebek katili Abdullah Öcalan’ın önderlik projesi olarak adlandırdığı ve örgütün 4 parçalı sözde Kürdistan'ın çatı meclisi olarak tanımladığı HDK'nın İstanbul 'da bulunan genel merkezine kapısı kırılarak girildi. Arama yapılan HDK binasındaki dokümanlara ve dijitallere el konuldu.

KCK’NIN BATI’DAKİ YAPILANMASI

PKK’nın 4 parçadan oluşan sözde Kürdistan stratejisini hayata geçirmek için teröristbaşı bebek katili Abdullah Öcalan tarafından kurulan HDK’nın genel kurul, genel meclis, daimi meclisler ve komisyonlar, yürütme kurulu, bölge meclisleri, il meclisi, ilçe ve mahalle meclisi gibi organları bulunuyor.

Sözde iç tüzüğü olan ve demokratik özerkliği gerçekleştirmek amacıyla siyasi parti, dernek, sendika ve sivil toplum kuruluşlarını örgütleyerek konferans, sempozyum, çalıştay ve panel düzenleyen HDK örgütlenme yapısı olarak KCK ile özdeşlik gösteriyor. TBMM’ye karşı alternatif ve benzer bir sistemle parlamento şeklinde faaliyet yürüten HDK’nın üyeleri arasında sözde meclis üyeleri ile bazı HDP’li milletvekilleri, HDP’li belediye başkanları ve HDP’li belediye meclis üyeleri bulunuyor.

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