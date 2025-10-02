10 öğrenci var ama okul yok

Habip Oğlu, “Lozan Antlaşması ile Batı Trakya Türklerine tanınan eğitim özerkliği fiilen yok sayılıyor. 1930 yılında bölgede 305 Türk ilkokulu bulunurken, bu sayı 2008’de 194’e, 2011’de 188’e düştü. Bugün ise yalnızca 83 okul kaldı” dedi. Yeni eğitim yılıyla birlikte yaşanan sorunları aktaran Habip Oğlu, “Öğrenci sayısı az olduğu gerekçesiyle kapatılan okulların yeniden açılması için verilen dilekçeler reddediliyor. Mizanlı köyündeki okul 10 öğrenciye ulaşmasına rağmen açılmadı” şeklinde konuştu. Yunanistan’ın bu yıl Keçi Adası’ndaki okulu 2 öğrenci için açtığını da ekledi. Türkiye’nin Rum azınlığa yönelik iyi niyetli yaklaşımına dikkat çeken Habip Oğlu, “Gökçeada Zeytinli köyündeki Rum okulu yalnızca 3 öğrenciyle açıldı. Bugün bu okulun 21 öğrencisi var. Yunanistan aynı samimiyeti Batı Trakya’daki Türk çocuklarına göstermiyor” dedi.