Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
10 öğrenci var ama okul yok

10 öğrenci var ama okul yok

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:002/10/2025, Perşembe
G: 1/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Batı Trakya’da Türk çocuklarının eğitim hakkı giderek daha fazla ihlal ediliyor.
Batı Trakya’da Türk çocuklarının eğitim hakkı giderek daha fazla ihlal ediliyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, Batı Trakya’da Türk çocuklarının eğitim hakkının giderek daha fazla ihlal edildiğini söyledi.

Habip Oğlu, “Lozan Antlaşması ile Batı Trakya Türklerine tanınan eğitim özerkliği fiilen yok sayılıyor. 1930 yılında bölgede 305 Türk ilkokulu bulunurken, bu sayı 2008’de 194’e, 2011’de 188’e düştü. Bugün ise yalnızca 83 okul kaldı” dedi. Yeni eğitim yılıyla birlikte yaşanan sorunları aktaran Habip Oğlu, “Öğrenci sayısı az olduğu gerekçesiyle kapatılan okulların yeniden açılması için verilen dilekçeler reddediliyor. Mizanlı köyündeki okul 10 öğrenciye ulaşmasına rağmen açılmadı” şeklinde konuştu. Yunanistan’ın bu yıl Keçi Adası’ndaki okulu 2 öğrenci için açtığını da ekledi. Türkiye’nin Rum azınlığa yönelik iyi niyetli yaklaşımına dikkat çeken Habip Oğlu, “Gökçeada Zeytinli köyündeki Rum okulu yalnızca 3 öğrenciyle açıldı. Bugün bu okulun 21 öğrencisi var. Yunanistan aynı samimiyeti Batı Trakya’daki Türk çocuklarına göstermiyor” dedi.



#Eğitim
#ABTTF
#Trakya
#Toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumhuriyet Bayramı tatili 2025: 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Kamu, özel sektör, okullar ve bankalar tatil mi? İşte tarihler