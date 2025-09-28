Ensar Vakfı 2025–2026 lisans bursu başvuruları başladı

Ensar Vakfı, 2025–2026 akademik yılı için lisans bursu başvurularını almaya başladı. İstanbul’daki üniversitelerde örgün eğitim gören ve belirlenen başarı şartlarını sağlayan öğrenciler, 26 Eylül–5 Ekim 2025 tarihleri arasında çevrim içi olarak başvuru yapabilecek. Başvurular; aile gelir durumu, akademik başarı ve diğer kriterler dikkate alınarak değerlendirilecek. Ön elemeden geçen adaylar, mülakat sürecine davet edilerek bursiyerler belirlenecek.