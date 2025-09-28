Yeni Şafak
Ensar Vakfı 2025–2026 lisans bursu başvuruları başladı

19:4428/09/2025, Pazar
Burs başvuruları; aile gelir durumu, akademik başarı ve diğer kriterler dikkate alınarak değerlendirilecek.
Ensar Vakfı, İstanbul’daki üniversitelerde örgün eğitim gören lisans öğrencileri için 2025–2026 dönemi burs başvurularını kabul etmeye başladı. 5 Ekim’e kadar devam edecek başvuru sürecinde öğrenciler, akademik başarıları ve aile gelir durumuna göre değerlendirilecek. Ön elemeden geçen adaylar mülakata çağrılarak bursiyerler belirlenecek.

Ensar Vakfı, 2025–2026 akademik yılı için lisans bursu başvurularını almaya başladı. İstanbul’daki üniversitelerde örgün eğitim gören ve belirlenen başarı şartlarını sağlayan öğrenciler, 26 Eylül–5 Ekim 2025 tarihleri arasında çevrim içi olarak başvuru yapabilecek. Başvurular; aile gelir durumu, akademik başarı ve diğer kriterler dikkate alınarak değerlendirilecek. Ön elemeden geçen adaylar, mülakat sürecine davet edilerek bursiyerler belirlenecek.

#Ensar Vakfı
#Burs
#Eğitim
#Üniversite
