Gündem Meteorolojiden kuvvetli sağanakyağış uyarısı
İSTANBUL

10 Temmuz Çarşamba son dakika İstanbul, Samsun, Trabzon, Tekirdağ meteoroloji hava durumu tahmini

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Trakya kesimi, İstanbul, Yalova, Trabzon, Rize ve Muş çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya ve bölgenin doğusundaki şiddetli yağışlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteoroloji'nin radar ekran görüntüsü
Meteoroloji'nin radar ekran görüntüsü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İstanbul, Yalova, Trabzon, Rze ve Muş çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BALKANLAR ÜZERİNDEN SERİN HAVA GELİYOR

Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtilen açıklamada, yarın Trakya ve zamanla İstanbul'da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, 11 Temmuz Perşembe günü bölge genelinde görüleceği aktarıldı.

Yağışlı hava etkili olacak.

Yağışların yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, 11 Temmuz Perşembe günü de İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK

Açıklamada, bölge genelinde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe günü bölgenin kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağı belirtildi.

Rüzgarın perşembe günü bölgenin doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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YURT GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'da yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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