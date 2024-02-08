100 bin konut dönüştürecekti yüzde 10'unu bile yapamadı

İmamoğlu'nun sempozyumda yaptığı sunumda göreve geldiği günden bugüne kadar İstanbul'da toplam 5 bin 925 konutun dönüştürüldüğü bilgisi yer alırken, 10 bin konut hedefini de tutturamadığı görüldü. İmamoğlu, 2019 yılındaki seçim kampanyasında ve sonraki süreçte her fırsatta “İstanbul’un kaynağı İstanbul’a yeter” diyerek İBB Başkanı olunca yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konutu dönüştüreceğini vadetmişti. İmamoğlu, göreve gelir gelmez yaptığı ilk iş İBB’nin kentsel dönüşüm bütçesini düşürmek oldu. 2018 yılında yüzde 5,5 olan İBB’nin kentsel dönüşüm bütçesi 2023 yılı itibariyle yüzde 1,5’e düşürüldü. İBB’nin kentsel dönüşüm bütçesi, reklam bütçesinin de gerisinde kaldı.