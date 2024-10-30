101. yıl coşkusu

Cumhuriyet’in 101. yılının kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye’nin dörtbir yanında renkli görüntülere sahne oldu. 81 ilde düzenlenen resmi etkinliklerin yanı sıra, vatandaşların organize ettiği programlarla coşku katlandı.





BAYRAKLAR HAVALANDI

İstanbul’daki coşkulu kutlamaların ana durağı Vatan Caddesi oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüller verildi. Resmi geçit törenine ise askeri birlikler, polis araçları, itfaiye ekipleri, klasik otomobiller, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının katılırken polis ve askeri helikopterler de havada Türk bayrağı açtı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet’in 101. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama

mesajı okundu.





ANITKABİR’E AKIN ETTİLER

Başkentte ise Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla birçok farklı şehirden kente gelen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Anıtkabir’e akın etti. Erken saatlerde Anıtkabir girişinde

toplanan vatandaşlar, resmi törenin ardından saat 11.30 itibarıyla Anıtkabir’e alınmaya başlandı.





Askeri gemiler ve botlar ziyarete açıldı

Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyaretçilerini ağırladı. Marmaris Körfezi'nde alargada duran TCG Giresun gemisine ziyaretçiler Yat Limanı'ndan askeri botlarla götürüldü. Yat Limanı'nda da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-904 botu vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaretçiler botu ve gemiyi askeri personel eşliğinde gezdi.





Gururla…

Eskişehir'de, bir at çiftliğinin üyelerinden oluşan grup, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla atlı tur düzenledi. Atlı grubun turu, yoldan geçen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Bazı sürücü ve yolcular cep telefonlarının kameralarıyla grubun fotoğraflarını çekti. Grup adına konuşan Mahfuz Yılmaz, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamak için düzenledikleri etkinlikte atların üzerinde Türk bayrağını gururla taşıdıklarını söyledi.





Sıcak hava balonu pilotu Ömür Şekeryapan, Türk milletinin bayramını kutladığını belirterek, "Balonlarla her gün tur düzenliyoruz ama bugün bayraklarımızla uçuyoruz, gururluyuz. Yerli ve yabancı konuklarımızla bölge semalarında olacağız" dedi.

Kapadokya'da balon şöleni

Kapadokya'da, turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçuş gerçekleştirdi. Nevşehir'in Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, gün doğumu vaktinde peş peşe gökyüzüne yükseldi. Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.





Van Gölü'nün derinliklerinde

Su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi ile dalgıçlar, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü'nde dalış yaptı, Türk bayrağı açtı.





SOLOTÜRK'ten selam

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümüne özel İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı. Vatandaşlar gösteriye yoğun ilgi gösterdi. Türk bayraklarıyla alanı dolduran 7'den 70'e her yaştan kişi, SOLOTÜRK pilotlarının F-16 savaş uçaklarıyla yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.





29 Ekim artık ‘Türkiye Cumhuriyeti Günü’

ABD'de Texas eyaletinin büyük şehirlerinden biri olan Plano'da Türk toplumunu temsil eden "Turkish Society of Texas (TURKSOTX)" derneği tarafından Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla kutlama gecesi düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı gecede, sanatçı Ferhat Göçer, Müjde Kızılkan ve İskender Paydaş Orkestrası sahne aldı. Dansçılar tarafından harmandalı ve zeybek gösterisinin de sunulduğu gecede, ilkokul öğrencisi Anastasia Nassar, İstiklal Marşı'nın tüm mısralarını ezbere okudu.





DEKLARASYON YAYINLANDI

Ayrıca geceye katılan Plano Belediye Başkanı John Muns, 29 Ekim'i kentte "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan ettiğini duyurdu. Muns'un imzasıyla yayımlanan deklarasyonda, Türk-Amerikan topluluğunun, Plano'nun çeşitliliğinde önemli bir rol oynadığı belirtildi. Deklarasyonda, "Ben, Plano Belediye Başkanı John Muns, 29 Ekim salı gününü, Plano'da Türkiye Cumhuriyeti Günü olarak ilan ediyor ve bu vesileyle tüm vatandaşları bu yüzyıllık yıl dönümünü kutlamak üzere bana ve Plano Belediye Meclisi'ne katılmaya davet ediyorum" ifadesi kullanıldı.





Yazıyor, yazıyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Zahit Çetin İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran temsili gazete hazırladı. Kasket takan ve yelek giyen öğrenciler, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları gazeteyi Cumhuriyet Meydanı’nda "yazıyor yazıyor" şeklinde seslenerek dağıttı. Zahit Çetin İlkokulu Müdürü Erşat Yıldızhan, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünü hazırladıkları gazeteyle kutladıklarını belirterek, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.





101 tekneden kortej

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı karada, denizde ve gökyüzünde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tören, çeşitli programlarla devam etti. Türk bayraklarıyla süslenen 101 tekne, Marina'dan hareket ederek, Kaş Limanı açıklarına geldi. Marşlar eşliğinde ilerleyen teknelerle gerçekleştirilen kortej, Cumhuriyet Meydanı açıklarında sona buldu. Sahil Güvenlik botu da kortejde teknelere eşlik etti.























