11 bin liralık faturayı gösterdi ASKİ tehdit etti: TÜBAF'tan gazeteci Emin Pazarcı'ya destek

Ankara’nın birçok ilçesinde uzun süredir yaşanan su kesintileri, vatandaşların CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) tepkisini artırıyor.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, sosyal medya hesabından Lalahan’da gelen su faturasını paylaşarak, “Tam 11 bin liralık su faturası! Sayaçlar dört ayda bir okununca faturalar katlanarak geliyor. Fiyat hem yüksek hem katlamalı. ‘Su insan hakkı’ diyen Mansur Yavaş belediyeciliği işte bu!” ifadelerini kullandı.

ASKİ'den Pazarcı'ya tehdit

Paylaşımın ardından Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak Pazarcı’yı tehdit etti.

Açıklamada, “Sayın Emin Pazarcı, paylaşımınız ile halkı yanıltıcı bilgi yayarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’nin itibarına zarar verdiğiniz gerekçesiyle hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz.” denildi.

Ancak 11 bin liralık faturanın nasıl düzenlendiği konusunda bir açıklama yapılmadı. Sosyal medya kullanıcıları ise ASKİ’nin açıklamasına sert tepki gösterdi.

TÜBAF’tan destek geldi

Ankara’da yüksek su faturalarını gündeme getirdiği için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından hukuki işlem tehdidine maruz kalan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’ya Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) destek verdi.

Federasyon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pazarcı’ya yönelik hukuki tehdit girişimini kabul edilemez olarak nitelendirerek basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Açıklamada, gazetecinin halkın gündemindeki bir sorunu dile getirmenin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu hatırlatan TÜBAF, Ankara’da su faturalarının yüksekliğinin toplumun geniş kesimleri tarafından bilinen ve şikâyet edilen bir gerçek olduğunu belirtti.

"Tehdit havası basın özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki oluşturdu"

Federasyon, eleştirilerin ağır bulunmasının yargı yoluyla susturma gerekçesi olamayacağını ifade ederken, kurumların eleştiriden kaçmak yerine kamuoyunun tepkilerini anlamaya çalışması gerektiğine dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden tehdit havası yaratılmasının basın özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki oluşturduğunu belirten TÜBAF, “Meslektaşımız Emin Pazarcı’nın yanındayız ve basın özgürlüğünü savunuyoruz” mesajını paylaştı.







