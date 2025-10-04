Yeni Şafak
Ankara'da su sorunu devam ediyor: Engelli haliyle evine su taşıyan genç dikkat çekti

Ankara'da su sorunu devam ediyor: Engelli haliyle evine su taşıyan genç dikkat çekti

20:034/10/2025, Cumartesi
Haydar Berk Yeşilyurt - Engelli haliyle -annesine yardım etmek için, engelli arabasıyla su taşıyor.
Haydar Berk Yeşilyurt - Engelli haliyle -annesine yardım etmek için, engelli arabasıyla su taşıyor.

Ankara'da yaşanan su sorunu devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle son günlerde birçok ilçeye su vermiyor. Mamak’ta engeli bir vatandaşın engelli arabası ile evine çeşmeden su taşdığı görüntüler dikkat çekti.

Başkentte yaşanılan su krizi halen giderilmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle son günlerde birçok ilçeye su vermiyor. Arızanın giderilmesi için çalışma yürütülürken, su çilesi Ankara’nın neredeyse tüm ilçelerini ulaştı.
Mamak’ta engeli bir vatandaşın engelli arabası ile evine çeşmeden su taşıdığı görüldü.

Ankara'da su sorunu devam ediyor: Engelli haliyle evine su taşıyan genç dikkat çekti
