Ankara'da su sorunu devam ediyor: Engelli haliyle evine su taşıyan genç dikkat çekti

Başkentte yaşanılan su krizi halen giderilmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle son günlerde birçok ilçeye su vermiyor. Arızanın giderilmesi için çalışma yürütülürken, su çilesi Ankara’nın neredeyse tüm ilçelerini ulaştı.