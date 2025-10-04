Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde planlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. 6 Ekim’e kadar dönüşümlü olarak uygulanacak kesintiler, özellikle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerini kapsıyor. ASKİ’den yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun kademeli olarak verileceği belirtilirken, vatandaşların kesinti süresince tedbirli olmaları istendi. İşte 4 Ekim 2025 tarihli ASKİ su kesintisi programı kapsamında su verilemeyecek mahalle ve sokaklar listesi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı mahallelerde bugün saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisi uygulanacağını bildirdi. ASKİ'den yapılan açıklamada, hattaki arıza nedeniyle 5 ilçenin kısmi bir alanında bugün saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisinin olacağı, yüksek kotlardaki abonelerin ise 5 Ekim saat 18.00'den sonra su almasının öngörüldüğü aktarıldı.

Etimesgut'ta hangi mahallede sular kesilecek? Su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle: "Etimesgut ilçesinde Göksu, Şehit Osman Avcı, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent, Devlet, Şeker, Altay, Eryaman ve Yeşilova mahalleleri.

Sincan'da hangi mahallede sular kesilecek? Sincan ilçesinde Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osmanpaşa, Fatih, Törekent, Gökçek, Ahi Evran, Organize Sanayi Bölgesi, Mevlana, Osmaniye, Saraycık TOKİ ve Sincan üst kotlarında kalan Malazgirt, Pınarbaşı, Yenicimşit, Tandoğan, Selçuklu, Osmanlı ve Ertuğrulgazi mahalleri.

Çankaya'da hangi mahallede sular kesilecek? Çankaya ilçesinde Alacaatlı Mahallesi'nin bir kısmı, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi İLKO Sitesinin tamamı, Mavi Ladin Sitesi, Gama Sitesi, Çakırbey Villaları, Alacaköy Villaları, Dost Kent Sitesi, Sizinevler Sitesi, Angora Evleri, Beysukent, Beytepe alt kotları, Çayyolu, ve Ümitköy mahalleleri.

Yenimahale'de hangi mahallede sular kesilecek? Yenimahalle ilçesinde Ata, Cumhuriyet ve Susuz mahalleleri.