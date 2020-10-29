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SAKARYA TÜRKİYE

110 yaşında koronavirüsü yendi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 110 yaşındaki Hamide Ay, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Haber Merkezi DHA
Yaşlı kadın sağlık çalışanlarının eşliğinde taburcu edildi.
Yaşlı kadın sağlık çalışanlarının eşliğinde taburcu edildi.

Tahnal Mahallesi’nde yaşayan Sami Ay, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan Ay’ın, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekibine verdiği bilgiler doğrultusunda birlikte yaşadığı annesi Hamide Ay’a da test yapıldı.

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Alkışlarla taburcu edildi

Test sonucu pozitif çıkan yaşlı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gün süren tedavi sonrası koronavirüsü yenen Hamide Ay, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

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