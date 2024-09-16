112 Acil Çağrı Merkezi çöktü!

İstanbul başta olmak üzere 31 şehirde vatandaşlar acil yardım sistemine ulaşmakta büyük sıkıntı yaşadı. Yaşanan problemin 112 Acil Çağrı Merkezi'nin web sitesinde de yaşandığı, manuel çağrı almakta dahi zorluk yaşandığı, personelin bir süre kağıtlara yazarak çalıştığı öğrenildi. Tabletler çalışmadığı için vaka çıkışları telsizlerle sağlandı. 112 personeline, “Telsiz dinlemeye özen gösterelim. Vaka çıkışlarını telsizlerle sağlayalım” uyarısı yapıldı.

Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı'na ait serverların bulunduğu yerde elektrikler kesildi. Elektriklerin kesilmesinin ardından devreye girmeyen jeneratörler nedeniyle sistemsel bir sıkıntı yaşandı. Elektrik kesintisiyle birlikte nüfus ve vatandaşlık işleri gibi diğer pek çok sisteme de erişim sağlanamadı. Sorunun hafta sonu yaşanması, büyük çaplı sıkıntıyı engellerken, İçişleri Bakanlığı'nın altyapısı 6 saat hizmet veremedi.