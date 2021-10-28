Gündem 112yi bin kez arayarak asılsız ihbarda bulunan kişi tutuklandı
GAZİANTEP

112’yi bin kez arayarak asılsız ihbarda bulunan kişi tutuklandı

112 acil çağrı merkezini bin kez telefonla arayarak ve 10 bin kez ise SMS atarak asılsız ihbarlarda bulunan kişi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi İHA
112’yi bin kez arayarak asılsız ihbarda bulunan kişi tutuklandı
Foto/arşiv

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personel ve yöneticilerin şikayeti üzerine çağrı merkezini bin kez telefonla arayarak ve 10 bin kez SMS atarak rahatsız eden şahsın tespiti için çalışma başlattı.

Çağrı merkezini gereksiz yere meşgul ederek gerçek vaka için arayanların çağrı merkezi ile iletişimine engel olann kişinin S.K., olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı gözaltına aldı.

Yakalanan S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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