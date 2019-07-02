12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan dramı

İkram ve Sevda Batır çiftinin Yunus Emre isimli bebeği, 12 ay önce Ensefalosel hastalığıyla dünyaya geldi. Beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan dışarıya çıkması anlamına gelen bu hastalık, Yunus Emre isimli bebeğin beyninin kafatasının dışında büyümesine sebep oldu.

Bitkisel hayata bağlı yaşamını sürdürmeye çalışan Yunus Emre’nin aynı zamanda sağ eli ile sol ayağının ise altışar parmak olduğu saptandı.

Maddi güçlüklerle boğuşan ve varını yoğunu önceki ameliyatlara harcayan Batır ailesi, Bitlis ve Van’daki hastanelerde aradığı çareyi bulamadı. İnşaat işçisi olan ve çocuğunun hastalığından dolayı çalışamayan işsiz baba İkram Batır, çocuğunun tedavisini yaptırabilmek için çalmadık kapı bırakmadıklarını söyledi.

Aile yardıma muhtaç

Baba İkram Batır, bebeğin tedavisini ve ihtiyaçlarını inşaatlarda işçilik yaparak karşılamaya çalıştıklarını ancak yeterli olmadığını ifade ederek, şunları söyledi: