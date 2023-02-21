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12 kişinin hayatını kaybettiği Mete Apartmanı'nın mühendisi CHP'li belediyede müdür çıktı

Adana'da 12 kişinin hayatını kaybettiği Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu Muzaffer Mete, hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından önce kaçmaya çalışmış, yakalanacağını anlayınca ise teslim olmuştu. Mete'nin CHP'li Ceyhan ilçe Belediyesi'nde satın alma müdürü olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

14:35 . 21/02/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu Muzaffer Mete'nin CHP'li Ceyhan ilçe Belediyesi'nde satın alma müdürü olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu Muzaffer Mete'nin CHP'li Ceyhan ilçe Belediyesi'nde satın alma müdürü olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde etkili oldu. Yıkıcı depremler, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Elazığ'da büyük hasara sebep oldu.

Emre Apartmanı'nda 12 kişi yaşamını yitirdi

Depremin etkilediği illerden Adana'da 13 bina yıkıldı. 418 kişinin yaşamını yitirdiği kentte 34 kişi sağ olarak kurtarıldı. Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan ve 13 kattan oluşan 39 dairelik Mete Apartmanı'nın yarısı yıkıldı ve 12 kişi hayatını kaybetti.

Yakalanacağını anlayınca teslim oldu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binanın inşaat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu olan Muzaffer Mete ile birlikte toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının ardından beraberindeki bir zanlı ile kaçmaya çalışan Mete, yakalanacağını anlayınca emniyete giderek teslim oldu.

Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu Muzaffer Mete

Tutuklanan mühendis CHP'li belediyede çalışıyordu

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Mete'nin CHP'li Ceyhan ilçe Belediyesi'nde satın alma müdürü olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Mete'nin, Belediye Başkanvekili Hülya Erdem'in özel ekibinde yer aldığı ve ağabeyi Rıza Mete'nin CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı olduğu öğrenildi.




#Adana
#deprem
#Mete apartmanı
1 saat önce
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12 kişinin hayatını kaybettiği Mete Apartmanı'nın mühendisi CHP'li belediyede müdür çıktı
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