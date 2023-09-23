12 köy mobil GES ile faturadan kurtulacak

Yakın zamanda Ortageçit köyü sınırları içinde de (GES) kurulumuna başlanacak.
Ardahan merkeze bağlı 12 köyün İçme Suyu Terfi Pompalarının Elektrik Faturası yükünden köyleri kurtarmak amacıyla hazırlanan “Güneş Enerjisi Santrali (GES)” projesi kapsamında, ‘240kwe/316.8kwp’ enerji gücüne sahip Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu işinin ihalesi gerçekleştirildi. Projenin ilk aşamasında; Ortagecit, Balıkçılar, Dağcı, Hacıali, Beşiktaş, Ağaçlı, Çalabaş, Kartalpınar, Yaylacık, Küçük Sütlüce, Hoçvan Hasköy ve Ölçek köylerinde uygulanacak. Yakın zamanda Ortageçit köyü sınırları içinde de (GES) kurulumuna başlanacak.