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123 yılda olan depremden fazlası bir yılda oldu

Kandilli Rasathanesi Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (KRDAE) 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında deprem gerçeğini değerlendirdi.

Saliha Engin
04:00 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 04:34 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Prof. Dr. Haluk Özener Kahramanmaraş depremi ile ilgili verileri duyurdu.
Prof. Dr. Haluk Özener Kahramanmaraş depremi ile ilgili verileri duyurdu.

KRDAE Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye’de 5 buçuğun üzerinde deprem üretebilecek beş yüze yakın diri fay olduğunu belirterek, “Kandilli kayıtlarında ülkemizde yaşanan bütün depremlerin kayıtları var. 1900 yılından 6 Şubat depremlerinin bir gün öncesine kadar olan 7’den büyük deprem sayısı 672. Yine bu bölgede 1900 yılından 6 Şubat depremlerine kadar toplam 40 bin depremin olduğunu görüyoruz. 6 Şubat’tan sonra bu güne kadar bu bölgede 670 deprem meydana geldi. 123 yılda olan deprem sayısını 6 Şubat depreminden sonra kaydettik yani” dedi.


7 ÜSTÜ OLACAK

Marmara’da bir deprem potansiyelinin bulunduğunu ve 7’nin üzerinden olacağını belirten Özener, “Biz bunların ne zaman olacağını bilemeyiz. Erzincan’ın doğusunda da bir sismik boşluk var deprem potansiyeli var. Marmara’da bizi bekleyen büyük bir deprem var ve yapabileceğimiz tek şey hazırlıklı olmak” diye konuştu.


6 ŞUBAT'TAN BU YANA 60 BIN SARSINTI OLDU

AFAD Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 1 yılda yaklaşık 60 bin sarsıntı daha yaşandığını açıkladı. Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye ve yakın çevresindeki depremlerin, kuruma bağlı Deprem Dairesi Başkanlığınca 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi. Depremlere ilişkin grafiklere yer verilen paylaşımda, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yaşandığı anımsatılarak, "Depremlerden sonra 1 yılda, bölgede 60 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadesine yer verildi.


BINA DENETÇISI TUTUKLANDI

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 30 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'ndeki Koray Apartmanı'nın statik proje ve uygulama denetçisi T.Ş. gözaltına alındı. T.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi S.K. de 3 Şubat'ta tutuklanmıştı.


#Asrın felaketi
#deprem
#Kandilli Rasathanesi
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